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Грузия и страны ближнего зарубежья в рейтинге военной мощи

Грузия и страны ближнего зарубежья в рейтинге военной мощи

В рейтинге военной мощи Global Firepower 2022, состоящем из 142 стран, Грузия занимает 88 место, в прошлом году страна занимала 92 место 02.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

политика

силы обороны грузии

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В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, какие государства обладают самыми сильными вооруженными силами и военной техникой. Чем меньше значение индекса мощи (Power Index), тем более мощной армией обладает страна. В индексе не учитывается фактор наличия ядерного оружия. Первые места в Global Firepower традиционно разделили США, Россия и Китай.При составлении рейтинга используется более 50 факторов для определения индекса иностранных армий с разными категориями: от военной мощи и финансов до материально-технических возможностей и географии.Численность грузинской армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет не более 37 тысяч человек. По данным на 2021 год, армия имеет на вооружении около 20 ударных самолетов и вертолетов, более 160 танков, 580 единиц бронетранспортеров, 156 артиллерийских установок, 50 реактивных систем залпового огня (плюс девять патрульных катеров МВД).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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