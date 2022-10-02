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Количество въезжающих в Грузию граждан России снизилось - замглавы МВД
Количество въезжающих в Грузию граждан России снизилось - замглавы МВД
Количество граждан Российской Федерации, выезжающих из страны, увеличилось и практически сравнялось с числом въезжающих 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T22:16+0400
2022-10-02T22:16+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Прибытие граждан России в Грузию значительно сократилось, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.Согласно данным МВД, всего в период с 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 и выехали 62 120 гражданин России. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября, когда в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 граждан РФ.При этом по словам Дарахвелидзе, количество граждан Российской Федерации, выезжающих из страны, увеличилось и практически сравнялось с количеством въезжающих.После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию. В последние несколько дней наплав въезжающих уменьшился, нет и многокилометровых пробок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, общество, россия, грузино-российская граница
грузия, новости, политика, общество, россия, грузино-российская граница
Количество въезжающих в Грузию граждан России снизилось - замглавы МВД
22:16 02.10.2022 (обновлено: 22:59 02.10.2022)
Количество граждан Российской Федерации, выезжающих из страны, увеличилось и практически сравнялось с числом въезжающих
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Прибытие граждан России в Грузию значительно сократилось, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
Согласно данным МВД, всего в период с 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 и выехали 62 120 гражданин России. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября, когда в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 граждан РФ.
"Важной новостью является тот факт, что в последние дни прибытие граждан России в Грузию значительно сократилось и вернулось к уровню предыдущего периода и колеблется в пределах 6 тысяч", - сказал Дарахвелидзе.
При этом по словам Дарахвелидзе, количество граждан Российской Федерации, выезжающих из страны, увеличилось и практически сравнялось с количеством въезжающих.
После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию. В последние несколько дней наплав въезжающих уменьшился, нет и многокилометровых пробок.