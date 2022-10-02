https://sputnik-georgia.ru/20221002/pervuyu-ekranizatsiyu-vityazya-rustaveli-otsenyat-v-los-andzhelese-270954467.html

Первую экранизацию "Витязя" Руставели оценят в Лос-Анджелесе

Первую экранизацию "Витязя" Руставели оценят в Лос-Анджелесе

Эта первая экранизации культовой cредневековой поэмы о чести и любви 02.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Грузинские художники создали анимационный фильм по знаменитой поэме XII века Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" — премьера картины пройдет в Лос-Анджелесе 7 октября.Эта первая экранизации cредневековой поэмы. Режиссером и сценаристом проекта является визуальный художник Мирза Давитая, переехавший в США из Грузии 8 лет назад.В анимационном фильме Давитая использовал как традиционные методы 2D и 3D-анимации, так и экспериментальные подходы. В частности, ротоскопирование. Это мультипликационная техника, при которой мультипликационный или комбинированный отрезок фильма создается путем покадровой перерисовки отснятой кинопленки с реальными актерами и декорациями, а также традиционные методы 2D и 3D-анимации. Что касается сюжета, то, по словам Давитая, его миссией было донести эту невероятную историю до более широкой аудитории. И, несмотря на то, что для киноадаптации он много чего изменил, чтобы сделать историю более актуальной для современной аудитории, основной сюжет остался неизменным.Хронометраж ленты - 108 минут. Производство - киностудия GI-Films. Анимационную приключенческую драму покажут в кинотеатре Laemmle. Билеты на киносеанс уже в продаже в кассах кинотеатра и онлайн. Режиссер и художник Мирза Давитая в 1992-2000 гг. изучал анимацию, графический дизайн и изобразительное искусство в Академиях изящных искусств в Грузии и Германии.Пишет киносценарии с 1993 года, продюсирует анимационные и игровые фильмы. В их числе "Узкий мост" в 2021 году, "Последняя крепость" в 2020 году и "Антон" в 2019-ом, режиссер которого был номинант на "Оскар" и "Золотой глобус" Заза Урушадзе. В 2016 году Мирза создал графический роман "Витязь в тигровой шкуре" (он же "Принц Индии"). Книга была издана издательством "Артануджи" и номинирована ОВГ как лучшее литературное произведение 2016 года на премию "Лучшее года". В 2010 году Мирза выступил продюсером нашумевшего боевика "5 дней войны" с Энди Гарсией, Рупертом Френдом, Вэлом Килмером и др., а в 2013 году – сопродюсером комедии "Джеки в женском королевстве" с Шарлоттой Генсбур и Мишелем Хазанавичусом в главных ролях. К слову, на родине с 2004 по 2012 годы Мирза Давитая занимал разные политические должности – был депутатом, председателем парламентского комитета, заместителем министра культуры и охраны памятников, а также госминистром по делам диаспоры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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