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Почему Шота Арвеладзе покидает "Халл Сити" - объяснение клуба

Почему Шота Арвеладзе покидает "Халл Сити" - объяснение клуба

Руководство клуба объяснило, что такое решение было принято из-за несовпадения взглядов с тренером на развитие команды 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T13:37+0400

2022-10-02T13:37+0400

2022-10-02T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Грузинский тренер английского клуба "Халл Сити" Шота Арвеладзе покидает команду, сообщает пресс-служба клуба.О решении руководства "Хал Сити" стало известно до начала матча 11-го тура с "Лутон Таун".Временно обязанности наставника "Халл Сити" будет исполнять Энди Доусаню"Энди Доусон будет исполнять обязанности Арвеладзе до назначения нового главного тренера. Все в клубе хотели бы поблагодарить Шоту за его тяжелую работу и пожелать ему успехов в будущем", — говорится в заявлении "Халл Сити".Как объяснили в руководстве, такое решение было принято из-за несовпадения взглядов."Во время перерыва мы провели несколько встреч с Шотой, обсудили ситуацию в команде и будущее клуба. В ходе этих встреч стало ясно, что наши взгляды не совпадают, поэтому мы решили разойтись. Шота покидает коллектив с благодарностью, большим уважением и теплыми пожеланиями на будущее", - говорится в сообщении.После 10 туров "Халл" набрал 11 очков и занимает 20-е место в чемпионате из 24 команд.Шота Арвеладзе тренировал "Халл Сити" с января 2022 года. Ранее грузинский тренер работал в "Маккаби" (Тель-Авив), узбекском "Пахтиакоре".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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