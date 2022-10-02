https://sputnik-georgia.ru/20221002/pochetnye-konsuly-gruzii-iz-pyati-desyatkov-stran-sobralis-na-konferentsiyu-270974118.html
Почетные консулы Грузии из пяти десятков стран собрались на конференцию
Почетные консулы Грузии из пяти десятков стран собрались на конференцию
В рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T20:42+0400
2022-10-02T20:42+0400
2022-10-02T21:24+0400
грузия
новости
политика
илья дарчиашвили
мид грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/02/270973964_0:0:1615:908_1920x0_80_0_0_da8caa7b9627518b752776f2861a2b7b.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МИД Грузии организовал "Конференцию почетных консулов Грузии – сотрудничество во имя прочного партнерства", в мероприятии приняли участие почетные консулы из более чем 50 стран мира, сообщает пресс-служба ведомства.Конференцию открыли вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.По информации МИД, в рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики, экономической и культурной дипломатии Грузии, а также возможности развития сельского хозяйства.Особое внимание было уделено укреплению торговых отношений и деловых контактов между торгово-промышленными палатами, а также важности поддержки инвестиционных проектов.По информации МИД, Грузия имеет до 90 почетных консулов в 64 странах мира. В мероприятии также приняли участие представители исполнительной власти Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/02/270973964_131:0:1342:908_1920x0_80_0_0_28dd6c2784a189ffb91401481f7be972.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, мид грузии
грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, мид грузии
Почетные консулы Грузии из пяти десятков стран собрались на конференцию
20:42 02.10.2022 (обновлено: 21:24 02.10.2022)
В рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МИД Грузии организовал "Конференцию почетных консулов Грузии – сотрудничество во имя прочного партнерства", в мероприятии приняли участие почетные консулы из более чем 50 стран мира, сообщает пресс-служба ведомства.
Конференцию открыли вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
"Я рад, что мы восстановили традицию встреч почетных консулов Грузии. Хочу отметить, что после первой встречи, проведенной в 2014 году, количество почетных консулов Грузии увеличилось с 19 до 85 в 64 странах. Этот факт ясно показывает, насколько мы стремимся к дальнейшему расширению сети почетных консулов Грузии по всему миру", - сказал Илья Дарчиашвили.
По информации МИД, в рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики, экономической и культурной дипломатии Грузии, а также возможности развития сельского хозяйства.
Особое внимание было уделено укреплению торговых отношений и деловых контактов между торгово-промышленными палатами, а также важности поддержки инвестиционных проектов.
По информации МИД, Грузия имеет до 90 почетных консулов в 64 странах мира. В мероприятии также приняли участие представители исполнительной власти Грузии.