Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221002/pochetnye-konsuly-gruzii-iz-pyati-desyatkov-stran-sobralis-na-konferentsiyu-270974118.html
Почетные консулы Грузии из пяти десятков стран собрались на конференцию
Почетные консулы Грузии из пяти десятков стран собрались на конференцию
В рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T20:42+0400
2022-10-02T21:24+0400
грузия
новости
политика
илья дарчиашвили
мид грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/02/270973964_0:0:1615:908_1920x0_80_0_0_da8caa7b9627518b752776f2861a2b7b.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МИД Грузии организовал "Конференцию почетных консулов Грузии – сотрудничество во имя прочного партнерства", в мероприятии приняли участие почетные консулы из более чем 50 стран мира, сообщает пресс-служба ведомства.Конференцию открыли вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.По информации МИД, в рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики, экономической и культурной дипломатии Грузии, а также возможности развития сельского хозяйства.Особое внимание было уделено укреплению торговых отношений и деловых контактов между торгово-промышленными палатами, а также важности поддержки инвестиционных проектов.По информации МИД, Грузия имеет до 90 почетных консулов в 64 странах мира. В мероприятии также приняли участие представители исполнительной власти Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/02/270973964_131:0:1342:908_1920x0_80_0_0_28dd6c2784a189ffb91401481f7be972.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, мид грузии
грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, мид грузии

Почетные консулы Грузии из пяти десятков стран собрались на конференцию

20:42 02.10.2022 (обновлено: 21:24 02.10.2022)
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaГлава МИД Грузии Bkmz Lfhxbfidbkbна встрече с почетными консулами страны
Глава МИД Грузии Bkmz Lfhxbfidbkbна встрече с почетными консулами страны - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2022
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
В рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МИД Грузии организовал "Конференцию почетных консулов Грузии – сотрудничество во имя прочного партнерства", в мероприятии приняли участие почетные консулы из более чем 50 стран мира, сообщает пресс-служба ведомства.
Конференцию открыли вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

"Я рад, что мы восстановили традицию встреч почетных консулов Грузии. Хочу отметить, что после первой встречи, проведенной в 2014 году, количество почетных консулов Грузии увеличилось с 19 до 85 в 64 странах. Этот факт ясно показывает, насколько мы стремимся к дальнейшему расширению сети почетных консулов Грузии по всему миру", - сказал Илья Дарчиашвили.

По информации МИД, в рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики, экономической и культурной дипломатии Грузии, а также возможности развития сельского хозяйства.
Особое внимание было уделено укреплению торговых отношений и деловых контактов между торгово-промышленными палатами, а также важности поддержки инвестиционных проектов.
По информации МИД, Грузия имеет до 90 почетных консулов в 64 странах мира. В мероприятии также приняли участие представители исполнительной власти Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0