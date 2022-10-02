https://sputnik-georgia.ru/20221002/pochetnye-konsuly-gruzii-iz-pyati-desyatkov-stran-sobralis-na-konferentsiyu-270974118.html

Почетные консулы Грузии из пяти десятков стран собрались на конференцию

Почетные консулы Грузии из пяти десятков стран собрались на конференцию

В рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики 02.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МИД Грузии организовал "Конференцию почетных консулов Грузии – сотрудничество во имя прочного партнерства", в мероприятии приняли участие почетные консулы из более чем 50 стран мира, сообщает пресс-служба ведомства.Конференцию открыли вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.По информации МИД, в рамках мероприятия были проведены тематические панели, где участники обсудили вопросы внешней политики, экономической и культурной дипломатии Грузии, а также возможности развития сельского хозяйства.Особое внимание было уделено укреплению торговых отношений и деловых контактов между торгово-промышленными палатами, а также важности поддержки инвестиционных проектов.По информации МИД, Грузия имеет до 90 почетных консулов в 64 странах мира. В мероприятии также приняли участие представители исполнительной власти Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, мид грузии