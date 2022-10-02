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Столица Грузии отмечает День города "Тбилисоба" - лучшие фото
Столица Грузии отмечает День города "Тбилисоба" - лучшие фото
В грузинской столице с размахом празднуют один из любимых праздников осени – День города "Тбилисоба 2022". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечается... 02.10.2022, Sputnik Грузия
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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
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Праздник проводится после двухлетнего перерыва. В 2020 году "Тбилисоба" отменили из-за пандемии коронавируса, в прошлом году – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. Тогда состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотография, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотография, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", фото

Столица Грузии отмечает День города "Тбилисоба" - лучшие фото

11:04 02.10.2022
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В грузинской столице с размахом празднуют один из любимых праздников осени – День города "Тбилисоба 2022". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечается праздник
Праздник проводится после двухлетнего перерыва. В 2020 году "Тбилисоба" отменили из-за пандемии коронавируса, в прошлом году – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. Тогда состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.
© photo: Sputnik / Stringer

Празднование "Тбилисоба" в этом году состоялось сразу на нескольких локациях

Празднование &quot;Тбилисоба&quot; в этом году состоялось сразу на нескольких локациях - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Празднование "Тбилисоба" в этом году состоялось сразу на нескольких локациях

© photo: Sputnik / Stringer

Одним из главных мест для проведения праздничных мероприятий стала территория парка Рике

Одним из главных мест для проведения праздничных мероприятий стала территория парка Рике - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Одним из главных мест для проведения праздничных мероприятий стала территория парка Рике

© photo: Sputnik / Stringer

Тут гостей встречали артисты, угощали различными грузинскими блюдами

Тут гостей встречали артисты, угощали различными грузинскими блюдами - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут гостей встречали артисты, угощали различными грузинскими блюдами

© photo: Sputnik / Stringer

Ну какой же праздник "Тбилисоба" без шашлыков? Их готовят прямо на улицах

Ну какой же праздник &quot;Тбилисоба&quot; без шашлыков? Их готовят прямо на улицах - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ну какой же праздник "Тбилисоба" без шашлыков? Их готовят прямо на улицах

© photo: Sputnik / Stringer

"Тбилисоба" любят все - и дети, и взрослые. Это семейный праздник, где всегда много веселья и улыбок

&quot;Тбилисоба&quot; любят все - и дети, и взрослые. Это семейный праздник, где всегда много веселья и улыбок - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Тбилисоба" любят все - и дети, и взрослые. Это семейный праздник, где всегда много веселья и улыбок

© photo: Sputnik / Stringer

А еще разных сладостей. На фото - чурчхелы. Их готовят тут же на глазах у публики. Можно попробовать приготовить чурчхелы и самим

А еще разных сладостей. На фото - чурчхелы. Их готовят тут же на глазах у публики. Можно попробовать приготовить чурчхелы и самим - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

А еще разных сладостей. На фото - чурчхелы. Их готовят тут же на глазах у публики. Можно попробовать приготовить чурчхелы и самим

© photo: Sputnik / Stringer

Праздничные мероприятия в этом году также прошли в тбилисском Этнографическом музее

Праздничные мероприятия в этом году также прошли в тбилисском Этнографическом музее - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Праздничные мероприятия в этом году также прошли в тбилисском Этнографическом музее

© photo: Sputnik / Stringer

Тут тоже были устроены застолья, гостей встречали участники праздника, одетые в национальную одежду

Тут тоже были устроены застолья, гостей встречали участники праздника, одетые в национальную одежду - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут тоже были устроены застолья, гостей встречали участники праздника, одетые в национальную одежду

© photo: Sputnik / Stringer

Вино лилось рекой - туристы были этому очень рады

Вино лилось рекой - туристы были этому очень рады - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вино лилось рекой - туристы были этому очень рады

© photo: Sputnik / Stringer

Там же на празднике в Этнографическом музее можно было попробовать самим приготовить грузинский хлеб - шотис пури

Там же на празднике в Этнографическом музее можно было попробовать самим приготовить грузинский хлеб - шотис пури - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Там же на празднике в Этнографическом музее можно было попробовать самим приготовить грузинский хлеб - шотис пури

© photo: Sputnik / Stringer

И как можно представить такой праздник без красивейших грузинских танцев?

И как можно представить такой праздник без красивейших грузинских танцев? - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

И как можно представить такой праздник без красивейших грузинских танцев?

© photo: Sputnik / Stringer

Словом, праздничная программа в Этнографическом музее полностью удалась. Все были довольны - и участники праздника, и гости

Словом, праздничная программа в Этнографическом музее полностью удалась. Все были довольны - и участники праздника, и гости - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Словом, праздничная программа в Этнографическом музее полностью удалась. Все были довольны - и участники праздника, и гости

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