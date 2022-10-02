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Столица Грузии отмечает День города "Тбилисоба" - лучшие фото
Столица Грузии отмечает День города "Тбилисоба" - лучшие фото
В грузинской столице с размахом празднуют один из любимых праздников осени – День города "Тбилисоба 2022". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечается... 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T11:04+0400
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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
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Праздник проводится после двухлетнего перерыва. В 2020 году "Тбилисоба" отменили из-за пандемии коронавируса, в прошлом году – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. Тогда состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотография, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотография, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", фото
Столица Грузии отмечает День города "Тбилисоба" - лучшие фото
В грузинской столице с размахом празднуют один из любимых праздников осени – День города "Тбилисоба 2022". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечается праздник
Праздник проводится после двухлетнего перерыва. В 2020 году "Тбилисоба" отменили из-за пандемии коронавируса, в прошлом году – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. Тогда состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.
© photo: Sputnik / Stringer
Празднование "Тбилисоба" в этом году состоялось сразу на нескольких локациях
Празднование "Тбилисоба" в этом году состоялось сразу на нескольких локациях
© photo: Sputnik / Stringer
Одним из главных мест для проведения праздничных мероприятий стала территория парка Рике
Одним из главных мест для проведения праздничных мероприятий стала территория парка Рике
© photo: Sputnik / Stringer
Тут гостей встречали артисты, угощали различными грузинскими блюдами
Тут гостей встречали артисты, угощали различными грузинскими блюдами
© photo: Sputnik / Stringer
Ну какой же праздник "Тбилисоба" без шашлыков? Их готовят прямо на улицах
Ну какой же праздник "Тбилисоба" без шашлыков? Их готовят прямо на улицах
© photo: Sputnik / Stringer
"Тбилисоба" любят все - и дети, и взрослые. Это семейный праздник, где всегда много веселья и улыбок
"Тбилисоба" любят все - и дети, и взрослые. Это семейный праздник, где всегда много веселья и улыбок
© photo: Sputnik / Stringer
А еще разных сладостей. На фото - чурчхелы. Их готовят тут же на глазах у публики. Можно попробовать приготовить чурчхелы и самим
А еще разных сладостей. На фото - чурчхелы. Их готовят тут же на глазах у публики. Можно попробовать приготовить чурчхелы и самим
© photo: Sputnik / Stringer
Праздничные мероприятия в этом году также прошли в тбилисском Этнографическом музее
Праздничные мероприятия в этом году также прошли в тбилисском Этнографическом музее
© photo: Sputnik / Stringer
Тут тоже были устроены застолья, гостей встречали участники праздника, одетые в национальную одежду
Тут тоже были устроены застолья, гостей встречали участники праздника, одетые в национальную одежду
© photo: Sputnik / Stringer
Вино лилось рекой - туристы были этому очень рады
Вино лилось рекой - туристы были этому очень рады
© photo: Sputnik / Stringer
Там же на празднике в Этнографическом музее можно было попробовать самим приготовить грузинский хлеб - шотис пури
Там же на празднике в Этнографическом музее можно было попробовать самим приготовить грузинский хлеб - шотис пури
© photo: Sputnik / Stringer
И как можно представить такой праздник без красивейших грузинских танцев?
И как можно представить такой праздник без красивейших грузинских танцев?
© photo: Sputnik / Stringer
Словом, праздничная программа в Этнографическом музее полностью удалась. Все были довольны - и участники праздника, и гости
Словом, праздничная программа в Этнографическом музее полностью удалась. Все были довольны - и участники праздника, и гости