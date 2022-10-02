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Столица Грузии отмечает День города "Тбилисоба" - лучшие фото

Столица Грузии отмечает День города "Тбилисоба" - лучшие фото

В грузинской столице с размахом празднуют один из любимых праздников осени – День города "Тбилисоба 2022". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечается... 02.10.2022, Sputnik Грузия

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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

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Праздник проводится после двухлетнего перерыва. В 2020 году "Тбилисоба" отменили из-за пандемии коронавируса, в прошлом году – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. Тогда состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.

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