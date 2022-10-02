https://sputnik-georgia.ru/20221002/ubiystvo-vo-vremya-zastolya-v-tbilisi---politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-270968541.html

Убийство во время застолья в Тбилиси - полиция задержала подозреваемого

Убийство во время застолья в Тбилиси - полиция задержала подозреваемого

По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения холодным оружием 66-летнему мужчине во время ссоры 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T15:16+0400

2022-10-02T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудники тбилисской полиции задержали 56-летнего жителя столицы по подозрению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения холодным оружием 66-летнему мужчине во время ссоры. Пострадавший скончался на месте. Далее, чтобы замести следы, обвиняемый увез тело с места преступления и оставил его на одной из улиц.За умышленное убийство задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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