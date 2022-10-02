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Убийство во время застолья в Тбилиси - полиция задержала подозреваемого
Убийство во время застолья в Тбилиси - полиция задержала подозреваемого
По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения холодным оружием 66-летнему мужчине во время ссоры 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T15:16+0400
2022-10-02T15:16+0400
2022-10-02T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудники тбилисской полиции задержали 56-летнего жителя столицы по подозрению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения холодным оружием 66-летнему мужчине во время ссоры. Пострадавший скончался на месте. Далее, чтобы замести следы, обвиняемый увез тело с места преступления и оставил его на одной из улиц.За умышленное убийство задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство
Убийство во время застолья в Тбилиси - полиция задержала подозреваемого
По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения холодным оружием 66-летнему мужчине во время ссоры
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудники тбилисской полиции задержали 56-летнего жителя столицы по подозрению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения холодным оружием 66-летнему мужчине во время ссоры. Пострадавший скончался на месте. Далее, чтобы замести следы, обвиняемый увез тело с места преступления и оставил его на одной из улиц.
За умышленное убийство задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.