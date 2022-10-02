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В горах Сванети ищут пропавших туристов из Литвы
В горах Сванети ищут пропавших туристов из Литвы
Визуальная воздушная разведка зафиксировала группу, при этом туристы признаков жизни не подают 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T18:13+0400
2022-10-02T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Трех литовских туристов ищут спасатели на горе Тетнулди в Сванети, сообщает Служба по управлению ЧС.По информации ведомства, связь с ними была потеряна несколько дней назад. К поисковой операции привлечены вертолеты.По словам заместителя сакребуло (городское собрание) Местиа Заура Чартолани, предположительно, туристы уже мертвы.Другие детали спецоперации пока неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, сванети, туристы
В горах Сванети ищут пропавших туристов из Литвы
18:13 02.10.2022 (обновлено: 19:10 02.10.2022)
Визуальная воздушная разведка зафиксировала группу, при этом туристы признаков жизни не подают
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Трех литовских туристов ищут спасатели на горе Тетнулди в Сванети, сообщает Служба по управлению ЧС.
По информации ведомства, связь с ними была потеряна несколько дней назад. К поисковой операции привлечены вертолеты.
По словам заместителя сакребуло (городское собрание) Местиа Заура Чартолани, предположительно, туристы уже мертвы.
"Визуальная воздушная разведка зафиксировала группу. К сожалению, признаков жизни они не подают. Подробнее можно будет сказать, когда спасатели доберутся до места. Мы не можем точно определить, сколько времени это займет", - сказал Чартолани в эфире телеканала "Рустави 2".
Другие детали спецоперации пока неизвестны.