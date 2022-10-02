https://sputnik-georgia.ru/20221002/v-gorakh-svaneti-ischut-propavshikh-turistov-iz-litvy-270971709.html

В горах Сванети ищут пропавших туристов из Литвы

В горах Сванети ищут пропавших туристов из Литвы

Визуальная воздушная разведка зафиксировала группу, при этом туристы признаков жизни не подают 02.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Трех литовских туристов ищут спасатели на горе Тетнулди в Сванети, сообщает Служба по управлению ЧС.По информации ведомства, связь с ними была потеряна несколько дней назад. К поисковой операции привлечены вертолеты.По словам заместителя сакребуло (городское собрание) Местиа Заура Чартолани, предположительно, туристы уже мертвы.Другие детали спецоперации пока неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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