https://sputnik-georgia.ru/20221002/v-gruzii-menyaetsya-nadzor-za-stroitelstvom-270957614.html

В Грузии меняется надзор за строительством

В Грузии меняется надзор за строительством

Новая процедура упростит функции надзора за строительством, считают авторы проекта 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T09:01+0400

2022-10-02T09:01+0400

2022-10-02T09:01+0400

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общество

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению законопроекта, который предполагает изменения правил надзора за строительством.По новым поправкам, ответственность за надзор полностью перейдет к аккредитованным органам контроля и надзор будут осуществлять исключительно эксперты, получившие сертификат.По мнению авторов проекта, депутатов парламентского большинства, новая процедура упростит функции надзора и даст возможность развиваться органам инспектирования строительства, которые должны будут получить соответствующую аккредитацию.Для Грузии строительство – одна из развивающихся сфер. Ежедневно в стране объявляется не менее 10 тендеров на строительство объектов, помимо этого расширяют масштабы строительства и частные компании. Особенно заметно расширение строительства в крупных городах, где идет замена старого жилого фонда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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строительство, новости, грузия, общество