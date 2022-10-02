https://sputnik-georgia.ru/20221002/v-gruzii-menyaetsya-nadzor-za-stroitelstvom-270957614.html
В Грузии меняется надзор за строительством
В Грузии меняется надзор за строительством
Новая процедура упростит функции надзора за строительством, считают авторы проекта 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T09:01+0400
2022-10-02T09:01+0400
2022-10-02T09:01+0400
строительство
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общество
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению законопроекта, который предполагает изменения правил надзора за строительством.По новым поправкам, ответственность за надзор полностью перейдет к аккредитованным органам контроля и надзор будут осуществлять исключительно эксперты, получившие сертификат.По мнению авторов проекта, депутатов парламентского большинства, новая процедура упростит функции надзора и даст возможность развиваться органам инспектирования строительства, которые должны будут получить соответствующую аккредитацию.Для Грузии строительство – одна из развивающихся сфер. Ежедневно в стране объявляется не менее 10 тендеров на строительство объектов, помимо этого расширяют масштабы строительства и частные компании. Особенно заметно расширение строительства в крупных городах, где идет замена старого жилого фонда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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строительство, новости, грузия, общество
строительство, новости, грузия, общество
В Грузии меняется надзор за строительством
Новая процедура упростит функции надзора за строительством, считают авторы проекта
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению законопроекта, который предполагает изменения правил надзора за строительством.
Согласно поправкам в Кодекс планирования пространства и архитектурной и строительной деятельности, правительство больше не будет устанавливать правила проверки строительств.
По новым поправкам, ответственность за надзор полностью перейдет к аккредитованным органам контроля и надзор будут осуществлять исключительно эксперты, получившие сертификат.
По мнению авторов проекта, депутатов парламентского большинства, новая процедура упростит функции надзора и даст возможность развиваться органам инспектирования строительства, которые должны будут получить соответствующую аккредитацию.
Для Грузии строительство – одна из развивающихся сфер. Ежедневно в стране объявляется не менее 10 тендеров на строительство объектов, помимо этого расширяют масштабы строительства и частные компании.
Особенно заметно расширение строительства в крупных городах, где идет замена старого жилого фонда.