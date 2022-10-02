https://sputnik-georgia.ru/20221002/v-gruzii-rabotayut-nad-uluchsheniem-sistemy-shtrafov-neradivym-voditelyam-270935209.html
В Грузии работают над улучшением системы штрафов нерадивым водителям
В Грузии работают над улучшением системы штрафов нерадивым водителям
За шесть месяцев в Грузии было выписано 1 441 576 видеоштрафов на сумму 66,2 миллиона лари 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T10:33+0400
2022-10-02T10:33+0400
2022-10-02T10:33+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии активно работает над улучшением системы штрафов водителям на основании данных камер в отношении водителей автомобилей с иностранными номерами, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.В Грузии, помимо фиксации нарушения правил дорожного движения сотрудниками патрульной полиции, действует система видеоштрафов, когда нарушения фиксируют так называемые "умные камеры", в этом случае водителю с видео нарушения присылают штраф. Из-за отсутствия видеоштрафов в СМИ появилась информация, что камеры не распознают иностранные номера, в том числе и российские.По его словам, в данный момент МВД Грузии работает над регулированием вопроса для эффективного исполнения изъятия штрафов.Вопрос видеоштрафов для машин с иностранными номерами возник из-за новой волны прибывших в Грузию граждан России, часть из которых остается в стране и арендует жилье, передвигаясь на машинах с российскими номерами. По последним данным в Грузии находится 50 тысяч граждан России.Всего за шесть месяцев в Грузии было выписано 1 441 576 видеоштрафов на сумму 66,2 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за полгода были оштрафованы на сумму около 36,2 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии, штраф
грузия, новости, общество, мвд грузии, штраф
В Грузии работают над улучшением системы штрафов нерадивым водителям
За шесть месяцев в Грузии было выписано 1 441 576 видеоштрафов на сумму 66,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии активно работает над улучшением системы штрафов водителям на основании данных камер в отношении водителей автомобилей с иностранными номерами, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.
В Грузии, помимо фиксации нарушения правил дорожного движения сотрудниками патрульной полиции, действует система видеоштрафов, когда нарушения фиксируют так называемые "умные камеры", в этом случае водителю с видео нарушения присылают штраф. Из-за отсутствия видеоштрафов в СМИ появилась информация, что камеры не распознают иностранные номера, в том числе и российские.
"Система "умных" камер распознает все номера. Нарушение фиксируется и выписывается штраф, но есть правовая проблема. Она заключается в том, что когда лицу выписывается штраф, то его надо отправить по месту жительства, что и создает определенные проблемы, и над этим мы активно работаем", – сказал Дарахвелидзе журналистам.
По его словам, в данный момент МВД Грузии работает над регулированием вопроса для эффективного исполнения изъятия штрафов.
Вопрос видеоштрафов для машин с иностранными номерами возник из-за новой волны прибывших в Грузию граждан России, часть из которых остается в стране и арендует жилье, передвигаясь на машинах с российскими номерами. По последним данным в Грузии находится 50 тысяч граждан России.
Всего за шесть месяцев в Грузии было выписано 1 441 576 видеоштрафов на сумму 66,2 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за полгода были оштрафованы на сумму около 36,2 миллиона лари.