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В Совбезе Грузии появится новый постоянный член
В Совбезе Грузии появится новый постоянный член
Участие Главы специальной службы госохраны в работе СНБ необходимо при обсуждении вопросов безопасности 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T21:44+0400
2022-10-02T21:44+0400
2022-10-02T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Глава специальной службы государственной охраны станет постоянным членом Совета национальной безопасности - соответствующие изменения внесены в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", который будет инициирован заседании бюро в понедельник.Инициатором предстоящих изменений является правительство Грузии. Согласно действующему закону, постоянными членами Совета являются премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, глава Службы государственной безопасности, глава Службы разведки и командующий Силами обороны.Это предоставит больше возможностей для реагирования и заблаговременного анализа вероятных угроз, а также повысит качество взаимодействия и взаимной координации с соответствующими ведомствами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, совет безопасности грузии
грузия, новости, политика, совет безопасности грузии
В Совбезе Грузии появится новый постоянный член
21:44 02.10.2022 (обновлено: 21:46 02.10.2022)
Участие Главы специальной службы госохраны в работе СНБ необходимо при обсуждении вопросов безопасности
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Глава специальной службы государственной охраны станет постоянным членом Совета национальной безопасности - соответствующие изменения внесены в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", который будет инициирован заседании бюро в понедельник.
Инициатором предстоящих изменений является правительство Грузии. Согласно действующему закону, постоянными членами Совета являются премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, глава Службы государственной безопасности, глава Службы разведки и командующий Силами обороны.
В администрации правительства поясняют, что участие главы специальной службы госохраны в качестве постоянного члена в работе Совета национальной безопасности и в обсуждении вопросов безопасности необходимо.
Это предоставит больше возможностей для реагирования и заблаговременного анализа вероятных угроз, а также повысит качество взаимодействия и взаимной координации с соответствующими ведомствами.