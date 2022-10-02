https://sputnik-georgia.ru/20221002/v-sovbeze-gruzii-poyavitsya-novyy-postoyannyy-chlen-270975326.html

В Совбезе Грузии появится новый постоянный член

В Совбезе Грузии появится новый постоянный член

Участие Главы специальной службы госохраны в работе СНБ необходимо при обсуждении вопросов безопасности 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T21:44+0400

2022-10-02T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Глава специальной службы государственной охраны станет постоянным членом Совета национальной безопасности - соответствующие изменения внесены в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", который будет инициирован заседании бюро в понедельник.Инициатором предстоящих изменений является правительство Грузии. Согласно действующему закону, постоянными членами Совета являются премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, глава Службы государственной безопасности, глава Службы разведки и командующий Силами обороны.Это предоставит больше возможностей для реагирования и заблаговременного анализа вероятных угроз, а также повысит качество взаимодействия и взаимной координации с соответствующими ведомствами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, совет безопасности грузии