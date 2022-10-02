https://sputnik-georgia.ru/20221002/v-svaneti-obnaruzhili-tela-propavshikh-turistov-270972522.html

В Сванети обнаружили тела пропавших туристов

В Сванети обнаружили тела пропавших туристов

В течение нескольких часов на месте проводились поисково-спасательные работы 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T19:34+0400

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грузия

происшествия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

местиа

сванети

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Трое пропавших без вести туристов из Литвы были найдены мертвыми на горе Тетнулди в Сванети, сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. По информации Службы ЧС, тела всех троих туристов перевезены в Местиа.В течение нескольких часов на месте проводились поисково-спасательные работы. О поисково-спасательной операции стало известно в воскресенье.Пропавшие туристы в последний раз выходили на связь с родными несколько дней назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, местиа, сванети