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В Сванети обнаружили тела пропавших туристов
В Сванети обнаружили тела пропавших туристов
В течение нескольких часов на месте проводились поисково-спасательные работы 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T19:34+0400
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грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Трое пропавших без вести туристов из Литвы были найдены мертвыми на горе Тетнулди в Сванети, сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. По информации Службы ЧС, тела всех троих туристов перевезены в Местиа.В течение нескольких часов на месте проводились поисково-спасательные работы. О поисково-спасательной операции стало известно в воскресенье.Пропавшие туристы в последний раз выходили на связь с родными несколько дней назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, местиа, сванети
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, местиа, сванети

В Сванети обнаружили тела пропавших туристов

19:34 02.10.2022 (обновлено: 20:32 02.10.2022)
© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВертолет пограничной полиции. Спасательная операция
Вертолет пограничной полиции. Спасательная операция - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2022
© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
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В течение нескольких часов на месте проводились поисково-спасательные работы
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Трое пропавших без вести туристов из Литвы были найдены мертвыми на горе Тетнулди в Сванети, сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации Службы ЧС, тела всех троих туристов перевезены в Местиа.
В течение нескольких часов на месте проводились поисково-спасательные работы. О поисково-спасательной операции стало известно в воскресенье.
Пропавшие туристы в последний раз выходили на связь с родными несколько дней назад.
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