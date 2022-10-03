https://sputnik-georgia.ru/20221003/bolee-tysyachi-vakansiy--v-tbilisi-proydet-forum-trudoustroystva-270989634.html

Более тысячи вакансий – в Тбилиси пройдет форум трудоустройства

Более тысячи вакансий – в Тбилиси пройдет форум трудоустройства

Главная цель мероприятия – помочь людям трудоустроиться 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Форум трудоустройства пройдет 5 октября в третьем павильоне тбилисского выставочного центра "Expo Georgia", сообщает Госагентство содействия трудоустройству.Форум начнется в 12:00 по тбилисскому времени. Главная цель мероприятия – помочь людям, которые долгое время не могут трудоустроиться.Для соискателей работы на форуме будут представлены более тысячи вакансий. Они смогут побеседовать с представителями частного сектора, что является гарантией быстрого трудоустройства, отмечают в агентстве.В форуме трудоустройства принимают участие средние и крупные компании: "Макдональдс", "Антре", "Легато", "Вендис", "Лука Поларе", "Сабвеи", KFC, HB, "Грузинский дом", "Редиссон", "Холидей инн", "Марриот", "Хилтон" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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