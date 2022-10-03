https://sputnik-georgia.ru/20221003/ekolog-linnik-rasskazal-kak-diversiya-na-severnom-potoke-skazhetsya-na-okruzhayuschey-srede-270980072.html

Эколог Линник рассказал, как диверсия на "Северном потоке" скажется на окружающей среде

Эколог Линник рассказал, как диверсия на "Северном потоке" скажется на окружающей среде

В результате диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" из подводных труб произошла серьезная утечка газа 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T15:03+0400

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северный поток-2

экология

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При этом значительный ущерб от произошедшего будет нанесен не столько флоре и фауне Балтийского моря, сколько атмосфере, рассказал в интервью "Sputnik на русском" профессор государственного университета управления Владимир Линник. По его словам, вследствие утечки значительно возрастет общий уровень углекислого газа. Об этом, а так же о том, насколько газ экологичнее других углеводородов, как добывать его безопасно для окружающей среды и причинах отказа Европы от атомной энергетики в пользу угля, смотрите в нашем видео.

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2022

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