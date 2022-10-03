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https://sputnik-georgia.ru/20221003/finansirovanie-lekarstv-dlya-khronicheskikh-zabolevaniy-vozrastet-do-30-millionov-lari-271002699.html
Финансирование лекарств для хронических заболеваний возрастет до 30 миллионов лари
Финансирование лекарств для хронических заболеваний возрастет до 30 миллионов лари
Государство установит верхнюю границу цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T20:06+0400
2022-10-03T20:54+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Часть увеличенного бюджета Минздрава Грузии на 2023 год – около 30 миллионов лари (10,6 миллиона долларов), будет направлена на финансирование медикаментов, предназначенных для лечения хронических заболеваний, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Как отметил министр, также расширяется список тех медикаментов, которые будут финансироваться государством.С 2023 года Минздрав Грузии планирует внедрить референтное ценообразование, реформа направлена на то, чтобы снизить цены на медикаменты.Согласно реформе, государство установит верхнюю границу цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. Референтные цены распространятся на такие лекарства, которые будут финансироваться государством – это хронические и онкологические лечебные препараты. Однако в дальнейшем список будет увеличен.Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили провел встречу с экспертами Всемирного банка, с которыми осмотрел механизмы снижения цен на лекарства.На встрече речь шла о внедрении так называемой референтной цены на лекарства. Референтное ценообразование — это сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом.Все производители регистрируют в стране цену на лекарственное средство, а государственный регулятор, сравнив уровни цен в других странах, может выбрать порог входной цены на рынок, запретив продавцам превышать его.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии

Финансирование лекарств для хронических заболеваний возрастет до 30 миллионов лари

20:06 03.10.2022 (обновлено: 20:54 03.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerСетевые аптеки - компания PSP
Сетевые аптеки - компания PSP - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Государство установит верхнюю границу цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Часть увеличенного бюджета Минздрава Грузии на 2023 год – около 30 миллионов лари (10,6 миллиона долларов), будет направлена на финансирование медикаментов, предназначенных для лечения хронических заболеваний, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Как отметил министр, также расширяется список тех медикаментов, которые будут финансироваться государством.
"Мы с января будущего года будем определять цены лекарств по референтным ценам. На первом этапе это коснется лиц с хроническими и онкологическими заболеваниями", - заявил министр журналистам.
С 2023 года Минздрав Грузии планирует внедрить референтное ценообразование, реформа направлена на то, чтобы снизить цены на медикаменты.
Согласно реформе, государство установит верхнюю границу цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. Референтные цены распространятся на такие лекарства, которые будут финансироваться государством – это хронические и онкологические лечебные препараты. Однако в дальнейшем список будет увеличен.
Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили провел встречу с экспертами Всемирного банка, с которыми осмотрел механизмы снижения цен на лекарства.
На встрече речь шла о внедрении так называемой референтной цены на лекарства. Референтное ценообразование — это сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом.
Все производители регистрируют в стране цену на лекарственное средство, а государственный регулятор, сравнив уровни цен в других странах, может выбрать порог входной цены на рынок, запретив продавцам превышать его.
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