https://sputnik-georgia.ru/20221003/glava-minekonomiki-gruzii-vystupit-v-parlamente-v-formate-chasa-ministra-270999701.html
Глава Минэкономики Грузии выступит в парламенте в формате "часа министра"
Глава Минэкономики Грузии выступит в парламенте в формате "часа министра"
Представление парламенту годичного отчета станет последним для омбудсмена Нино Ломджария, срок полномочий которой истекает в декабре текущего года 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T18:29+0400
2022-10-03T18:29+0400
2022-10-03T18:29+0400
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нино ломджария
леван давиташвили
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили выступит перед парламентом в формате "часа министра" 6 октября, а 7 октября перед законодательным органом предстанет с годовым отчетом омбудсмен Нино Ломджария, заявил на заседании бюро председатель парламента Шалва Папуашвили.По словам Папуашвили, изначально планировалось, что в четверг омбудсмен представит годичный отчет и в пятницу состоится "час министра", однако министерство экономики обратилось просьбой на день перенести дату из-за визита азербайджанской коллеги министра."В четверг будет "час министра" Давиташвили, а в пятницу выслушаем на пленарном заседании отчет омбудсмена", - заявил Папуашвили.Парламент поддержал избрание омбудсмена Грузии открытым голосованием >>Представление парламенту годового отчета станет последним для омбудсмена Нино Ломджария, срок полномочий которой истекает в декабре текущего года. На второй срок она баллотироваться не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, нино ломджария, леван давиташвили, шалва папуашвили, парламент грузии
грузия, политика, новости, нино ломджария, леван давиташвили, шалва папуашвили, парламент грузии
Глава Минэкономики Грузии выступит в парламенте в формате "часа министра"
Представление парламенту годичного отчета станет последним для омбудсмена Нино Ломджария, срок полномочий которой истекает в декабре текущего года
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили выступит перед парламентом в формате "часа министра" 6 октября, а 7 октября перед законодательным органом предстанет с годовым отчетом омбудсмен Нино Ломджария, заявил на заседании бюро председатель парламента Шалва Папуашвили.
По словам Папуашвили, изначально планировалось, что в четверг омбудсмен представит годичный отчет и в пятницу состоится "час министра", однако министерство экономики обратилось просьбой на день перенести дату из-за визита азербайджанской коллеги министра.
"В четверг будет "час министра" Давиташвили, а в пятницу выслушаем на пленарном заседании отчет омбудсмена", - заявил Папуашвили.
Представление парламенту годового отчета станет последним для омбудсмена Нино Ломджария, срок полномочий которой истекает в декабре текущего года. На второй срок она баллотироваться не может.