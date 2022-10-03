Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221003/glava-minekonomiki-gruzii-vystupit-v-parlamente-v-formate-chasa-ministra-270999701.html
Глава Минэкономики Грузии выступит в парламенте в формате "часа министра"
Глава Минэкономики Грузии выступит в парламенте в формате "часа министра"
Представление парламенту годичного отчета станет последним для омбудсмена Нино Ломджария, срок полномочий которой истекает в декабре текущего года 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T18:29+0400
2022-10-03T18:29+0400
грузия
политика
новости
нино ломджария
леван давиташвили
шалва папуашвили
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24640/27/246402743_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2ee2d9294d0f7f902467e1a80f5de843.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили выступит перед парламентом в формате "часа министра" 6 октября, а 7 октября перед законодательным органом предстанет с годовым отчетом омбудсмен Нино Ломджария, заявил на заседании бюро председатель парламента Шалва Папуашвили.По словам Папуашвили, изначально планировалось, что в четверг омбудсмен представит годичный отчет и в пятницу состоится "час министра", однако министерство экономики обратилось просьбой на день перенести дату из-за визита азербайджанской коллеги министра."В четверг будет "час министра" Давиташвили, а в пятницу выслушаем на пленарном заседании отчет омбудсмена", - заявил Папуашвили.Парламент поддержал избрание омбудсмена Грузии открытым голосованием &gt;&gt;Представление парламенту годового отчета станет последним для омбудсмена Нино Ломджария, срок полномочий которой истекает в декабре текущего года. На второй срок она баллотироваться не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24640/27/246402743_300:0:2811:1883_1920x0_80_0_0_5e402f7125f1a3b6d7f5373fc989ff97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, нино ломджария, леван давиташвили, шалва папуашвили, парламент грузии
грузия, политика, новости, нино ломджария, леван давиташвили, шалва папуашвили, парламент грузии

Глава Минэкономики Грузии выступит в парламенте в формате "часа министра"

18:29 03.10.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliПарламент Грузии. Пленарное заседание. Депутаты за работой
Парламент Грузии. Пленарное заседание. Депутаты за работой - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
НовостиTelegram
Представление парламенту годичного отчета станет последним для омбудсмена Нино Ломджария, срок полномочий которой истекает в декабре текущего года
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили выступит перед парламентом в формате "часа министра" 6 октября, а 7 октября перед законодательным органом предстанет с годовым отчетом омбудсмен Нино Ломджария, заявил на заседании бюро председатель парламента Шалва Папуашвили.
По словам Папуашвили, изначально планировалось, что в четверг омбудсмен представит годичный отчет и в пятницу состоится "час министра", однако министерство экономики обратилось просьбой на день перенести дату из-за визита азербайджанской коллеги министра.
"В четверг будет "час министра" Давиташвили, а в пятницу выслушаем на пленарном заседании отчет омбудсмена", - заявил Папуашвили.
Парламент поддержал избрание омбудсмена Грузии открытым голосованием >>
Представление парламенту годового отчета станет последним для омбудсмена Нино Ломджария, срок полномочий которой истекает в декабре текущего года. На второй срок она баллотироваться не может.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0