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Гол Гурама Кашия помог "Словану" одержать важную победу в чемпионате Словакии
Гол Гурама Кашия помог "Словану" одержать важную победу в чемпионате Словакии
Грузинский защитник забил гол на 88-й минуте, когда счет на табло был равным – 1:1 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T12:27+0400
2022-10-03T12:27+0400
2022-10-03T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу и защитник словацкого "Слована" Гурам Кашия отличился в матче 12-го тура против "Подрезова" точным ударом в верхний угол.Грузинский защитник забил гол на 88-й минуте, когда счет на табло был равным – 1:1. После углового Кашия головой отправил мяч в ворота, не оставив голкиперу хозяев никаких шансов. До конца второго тайма гости отличились еще раз. Итоговый счет 1:3.В стартовом составе за "Слован" вышли все трое грузинских легионеров: Гурам Кашия, Джаба Канкава и Георгий Чакветадзе.После 12 туров "Слован" из Братиславы лидирует в чемпионате с 26 очками. "Подбреза" на третьей строчке с 20.В следующем туре команда Кашия, Канкавав и Чакветадзе встречается с "Тренчином".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, гурам кашия, джаба канкава, словакия, тбилиси
Гол Гурама Кашия помог "Словану" одержать важную победу в чемпионате Словакии
12:27 03.10.2022 (обновлено: 12:49 03.10.2022)
Грузинский защитник забил гол на 88-й минуте, когда счет на табло был равным – 1:1
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу и защитник словацкого "Слована" Гурам Кашия отличился в матче 12-го тура против "Подрезова" точным ударом в верхний угол.
Грузинский защитник забил гол на 88-й минуте, когда счет на табло был равным – 1:1. После углового Кашия головой отправил мяч в ворота, не оставив голкиперу хозяев никаких шансов. До конца второго тайма гости отличились еще раз. Итоговый счет 1:3.
В стартовом составе за "Слован" вышли все трое грузинских легионеров: Гурам Кашия, Джаба Канкава и Георгий Чакветадзе.
После 12 туров "Слован" из Братиславы лидирует в чемпионате с 26 очками. "Подбреза" на третьей строчке с 20.
В следующем туре команда Кашия, Канкавав и Чакветадзе встречается с "Тренчином".