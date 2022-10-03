https://sputnik-georgia.ru/20221003/gol-gurama-kashiya-pomog-slovanu-oderzhat-vazhnuyu-pobedu-v-chempionate-slovakii-270986336.html

Гол Гурама Кашия помог "Словану" одержать важную победу в чемпионате Словакии

Гол Гурама Кашия помог "Словану" одержать важную победу в чемпионате Словакии

Грузинский защитник забил гол на 88-й минуте, когда счет на табло был равным – 1:1 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу и защитник словацкого "Слована" Гурам Кашия отличился в матче 12-го тура против "Подрезова" точным ударом в верхний угол.Грузинский защитник забил гол на 88-й минуте, когда счет на табло был равным – 1:1. После углового Кашия головой отправил мяч в ворота, не оставив голкиперу хозяев никаких шансов. До конца второго тайма гости отличились еще раз. Итоговый счет 1:3.В стартовом составе за "Слован" вышли все трое грузинских легионеров: Гурам Кашия, Джаба Канкава и Георгий Чакветадзе.После 12 туров "Слован" из Братиславы лидирует в чемпионате с 26 очками. "Подбреза" на третьей строчке с 20.В следующем туре команда Кашия, Канкавав и Чакветадзе встречается с "Тренчином".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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