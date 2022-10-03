Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России четырех регионов
15:48 03.10.2022 (обновлено: 17:38 03.10.2022)
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Договоры вступают в силу в день ратификации
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.
Согласно документам:
границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;
до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;
в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;
российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России;
нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;
официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;
правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.
Договоры вступают в силу в день ратификации.