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Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России четырех регионов
Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России четырех регионов
Договоры вступают в силу в день ратификации 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T15:48+0400
2022-10-03T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.Согласно документам:Договоры вступают в силу в день ратификации.
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россия, новости, в мире, политика, владимир путин, государственная дума рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, в мире, политика, владимир путин, государственная дума рф, обострение ситуации вокруг украины 2022

Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России четырех регионов

15:48 03.10.2022 (обновлено: 17:38 03.10.2022)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2022
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Договоры вступают в силу в день ратификации
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.
Согласно документам:
границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;
до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;
в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;
российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России;
нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;
официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;
правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.
Договоры вступают в силу в день ратификации.
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