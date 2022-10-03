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https://sputnik-georgia.ru/20221003/gruzinskiy-brend-situationist-budet-predstavlen-na-nedele-mody-v-parizhe-271000069.html
Грузинский бренд Situationist будет представлен на Неделе моды в Париже
Грузинский бренд Situationist будет представлен на Неделе моды в Париже
Грузинский бренд представит свою коллекцию весна-лето 2023 в последний день Недели моды – 4 октября 03.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Грузинский модный бренд Situationist уже в пятый раз подряд будет представлен на Неделе моды в Париже, которая проходит с 26 сентября по 4 октября.Грузинский бренд представит свою коллекцию весна-лето 2023 в последний день Недели моды – 4 октября в 14:00 по тбилисскому времени.Situationist впервые попал в официальный календарь одного из крупнейших и важнейших модных событий в 2020 году. Тогда дизайнер Ираклий Русадзе провел показ своей новой коллекции в рамках сезона весна/лето 2021 года.Бренд Situationist был создан дизайнерами Ираклием Русадзе и Давидом Гиоргадзе в 2015 году. Их творчество уже оценила знаменитая американская модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.В настоящее время над разработкой новых моделей для Situationist продолжает работать Ираклий Русадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, культура, грузия, давид гиоргадзе, белла хадид, париж, ираклий русадзе
новости, культура, грузия, давид гиоргадзе, белла хадид, париж, ираклий русадзе

Грузинский бренд Situationist будет представлен на Неделе моды в Париже

18:53 03.10.2022
© Facebook / SITUATIONISTГрузинский модный бренд SITUATIONIST
Грузинский модный бренд SITUATIONIST - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2022
© Facebook / SITUATIONIST
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Грузинский бренд представит свою коллекцию весна-лето 2023 в последний день Недели моды – 4 октября
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Грузинский модный бренд Situationist уже в пятый раз подряд будет представлен на Неделе моды в Париже, которая проходит с 26 сентября по 4 октября.
Грузинский бренд представит свою коллекцию весна-лето 2023 в последний день Недели моды – 4 октября в 14:00 по тбилисскому времени.
© Sputnik / Alexander ImedashviliПоказ новой коллеции грузинского бренда Situationist
Показ новой коллеции грузинского бренда Situationist - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2022
Показ новой коллеции грузинского бренда Situationist
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Situationist впервые попал в официальный календарь одного из крупнейших и важнейших модных событий в 2020 году. Тогда дизайнер Ираклий Русадзе провел показ своей новой коллекции в рамках сезона весна/лето 2021 года.
Бренд Situationist был создан дизайнерами Ираклием Русадзе и Давидом Гиоргадзе в 2015 году. Их творчество уже оценила знаменитая американская модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.
© Sputnik / Alexander ImedashviliОдно из новых платьев коллеции грузинского бренда Situationist
Одно из новых платьев коллеции грузинского бренда Situationist - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2022
Одно из новых платьев коллеции грузинского бренда Situationist
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В настоящее время над разработкой новых моделей для Situationist продолжает работать Ираклий Русадзе.
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