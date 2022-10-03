https://sputnik-georgia.ru/20221003/gruziya-prodolzhaet-borotsya-s-mramornymi-klopami-270978913.html

Грузия продолжает бороться с мраморными клопами

Грузия продолжает бороться с мраморными клопами

Осенью феромонные ловушки устанавливаются особенно активно в связи похолоданием, когда мраморные клопы готовятся к спячке 03.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

мраморные клопы

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии в рамках программы борьбы с мраморными клопами на западе страны активно устанавливают механические ферромонные ловушки, сообщает пресс-служба агентства.Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер, в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.Осенью феромонные ловушки устанавливаются особенно активно в связи похолоданием, когда мраморные клопы готовятся к спячке и перебираются в жилые дома. В этом году в Западной Грузии уже установлено 91 600 феромонных ловушек, в том числе 83 546 станций.Национальное агентство продовольствия призывает население активно использовать механические методы борьбы с мраморными клопами в своих домах и на приусадебных участках. Каждый уничтоженный вредитель означает сокращение численности на следующий сезон и сохраненный урожай как орехов, так и других сельскохозяйственных культур.Феромонные ловушки для мраморного клопа применяются в качестве защитного средства растений различных видов. Представленные конструкции не издают неприятного запаха, не токсичны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, мраморные клопы