https://sputnik-georgia.ru/20221003/ilon-mask-predlozhil-plan-po-uregulirovaniyu-situatsii-na-ukraine-271005386.html
Илон Маск предложил план по урегулированию ситуации на Украине
Илон Маск предложил план по урегулированию ситуации на Украине
Акции Tesla после публикации предложения Маска рухнули почти на 9 процентов 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T21:44+0400
2022-10-03T21:44+0400
2022-10-03T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.Маск перечислил четыре пункта "украинско-российского мира" и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Интересно, что акции Tesla рухнули почти на 9 процентов после этого предложения Маска.
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в мире, новости, политика, крым, россия, оон, илон маск, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, крым, россия, оон, илон маск, обострение ситуации вокруг украины 2022
Илон Маск предложил план по урегулированию ситуации на Украине
21:44 03.10.2022 (обновлено: 22:22 03.10.2022)
Акции Tesla после публикации предложения Маска рухнули почти на 9 процентов
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.
"С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого", - написал он в Twitter.
Маск перечислил четыре пункта "украинско-российского мира" и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Интересно, что акции Tesla рухнули почти на 9 процентов после этого предложения Маска.