https://sputnik-georgia.ru/20221003/kak-nakazyvali-detey-v-shkole-marneuli---uchitel-pokinul-shkolu-i-sakrebulo-271000843.html
Как наказывали детей в школе Марнеули - учитель покинул школу и сакребуло
Как наказывали детей в школе Марнеули - учитель покинул школу и сакребуло
Рахман Мусаев написал заявления об увольнении из школы и сакребуло 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T18:14+0400
2022-10-03T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Учитель грузинского языка Рахман Мусаев уволился из школы в Марнеульском районе (регион Квемо Картли) после скандала, связанного с его методом наказания детей за несделанное домашнее задание.Скандал разразился после того, как сам Мусаев отправил фотографию стоящих у доски на коленях учащихся 4 класса их родителям. Позже фотография попала в СМИ.После того, как эта история была предана огласке, родные учителя сообщили журналистам, что ему стало плохо и он попал в больницу. Чуть позже стало известно, что Мусаев написал заявление об увольнении из школы.Кроме того, Мусаев написал заявление об увольнении из сакребуло (совещательный орган) Марнеульского района.Случившимся вскоре заинтересовалось МВД. По данным СМИ, уголовное дело возбуждено по статье УК - "Принуждение". Учитывая то, что дело касается несовершеннолетних, Мусаеву грозят исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на полтора года.В Марнеульском районе Грузии компактно проживают этнические азербайджанцы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, марнеули, тбилиси, квемо картли
грузия, новости, происшествия, марнеули, тбилиси, квемо картли
Как наказывали детей в школе Марнеули - учитель покинул школу и сакребуло
Рахман Мусаев написал заявления об увольнении из школы и сакребуло
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Учитель грузинского языка Рахман Мусаев уволился из школы в Марнеульском районе (регион Квемо Картли) после скандала, связанного с его методом наказания детей за несделанное домашнее задание.
Скандал разразился после того, как сам Мусаев отправил фотографию стоящих у доски на коленях учащихся 4 класса их родителям. Позже фотография попала в СМИ.
После того, как эта история была предана огласке, родные учителя сообщили журналистам, что ему стало плохо и он попал в больницу. Чуть позже стало известно, что Мусаев написал заявление об увольнении из школы.
Кроме того, Мусаев написал заявление об увольнении из сакребуло (совещательный орган) Марнеульского района.
Случившимся вскоре заинтересовалось МВД. По данным СМИ, уголовное дело возбуждено по статье УК - "Принуждение". Учитывая то, что дело касается несовершеннолетних, Мусаеву грозят исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на полтора года.
В Марнеульском районе Грузии компактно проживают этнические азербайджанцы.