https://sputnik-georgia.ru/20221003/kornev-skolko-esch-oruzhiya-ostalos-v-evrope-dlya-ukrainy-270979544.html

Корнев: сколько ещё оружия осталось в Европе для Украины?

Корнев: сколько ещё оружия осталось в Европе для Украины?

Белый Дом в очередной раз объявил о выделении транша американской "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T09:28+0400

2022-10-03T09:28+0400

2022-10-03T09:28+0400

мультимедиа

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

европа

белый дом

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/03/270979386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8d26a061ed9205e70241adc5635f291.jpg

Какое оружие войдет в новый пакет помощи Киеву? Какую желанную ВСУ технику Вашингтон пока отказывается передавать? Зачем Столтенберг призывает Запад начать наращивать производство вооружения? Почему Европа не может поставлять больше оружия на Украину?С какими проблемами столкнется Запад, когда у него закончится советская техника? Обо всем этом подробнее в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

европа

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, европа, белый дом, сша, видео