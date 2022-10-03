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Корнев: сколько ещё оружия осталось в Европе для Украины?
Корнев: сколько ещё оружия осталось в Европе для Украины?
Белый Дом в очередной раз объявил о выделении транша американской "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T09:28+0400
2022-10-03T09:28+0400
2022-10-03T09:28+0400
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Какое оружие войдет в новый пакет помощи Киеву? Какую желанную ВСУ технику Вашингтон пока отказывается передавать? Зачем Столтенберг призывает Запад начать наращивать производство вооружения? Почему Европа не может поставлять больше оружия на Украину?С какими проблемами столкнется Запад, когда у него закончится советская техника? Обо всем этом подробнее в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, европа, белый дом, сша, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, европа, белый дом, сша, видео
Корнев: сколько ещё оружия осталось в Европе для Украины?
Белый Дом в очередной раз объявил о выделении транша американской "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов
Какое оружие войдет в новый пакет помощи Киеву? Какую желанную ВСУ технику Вашингтон пока отказывается передавать?
Зачем Столтенберг призывает Запад начать наращивать производство вооружения? Почему Европа не может поставлять больше оружия на Украину?С какими проблемами столкнется Запад, когда у него закончится советская техника?
Обо всем этом подробнее в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.