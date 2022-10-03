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Опасность схода оползня близ Тбилиси – специалисты приняли меры
Опасность схода оползня близ Тбилиси – специалисты приняли меры
Специалисты укрепили оползневую зону неподалеку от грузинской столицы 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T12:54+0400
2022-10-03T12:54+0400
2022-10-03T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Завершились противооползневые работы на участке дороги Лиси-Мухатцкаро-Мсхалдиди (Мцхетский район) близ Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".Оползневые процессы на склоне у дороги Лиси-Мсхалдиси активизировались 30 июня 2021 года, из-за чего указанный участок дороги был закрыт. Ширина трещины за сутки увеличилась и составила два метра, глубина – 3 метра. Объем образовавшейся массы – 18-20 тысяч кубических метров. Площадь – от 3 500 до 4 000 кв. метров.Работы по укреплению склона были профинансированы из местного бюджета. Стоимость проекта превысила 5 миллионов лари (более 1,7 миллиона долларов).Вместе с грузинскими специалистами в работах принимали участие специалисты из Германии и Австрии.Изучение возможной траектории движения оползневой массы показало, что она не представляет опасности для населения, так как на ее пути глубокий овраг, сообщил ранее начальник департамента геологии Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, мераб гаприндашвили, тбилиси, германия, австрия, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, мераб гаприндашвили, тбилиси, германия, австрия, национальное агентство окружающей среды
Опасность схода оползня близ Тбилиси – специалисты приняли меры
12:54 03.10.2022 (обновлено: 15:00 03.10.2022)
Специалисты укрепили оползневую зону неподалеку от грузинской столицы
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik.
Завершились противооползневые работы на участке дороги Лиси-Мухатцкаро-Мсхалдиди (Мцхетский район) близ Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Оползневые процессы на склоне у дороги Лиси-Мсхалдиси активизировались 30 июня 2021 года, из-за чего указанный участок дороги был закрыт. Ширина трещины за сутки увеличилась и составила два метра, глубина – 3 метра. Объем образовавшейся массы – 18-20 тысяч кубических метров. Площадь – от 3 500 до 4 000 кв. метров.
Работы по укреплению склона были профинансированы из местного бюджета. Стоимость проекта превысила 5 миллионов лари (более 1,7 миллиона долларов).
Вместе с грузинскими специалистами в работах принимали участие специалисты из Германии и Австрии.
Изучение возможной траектории движения оползневой массы показало, что она не представляет опасности для населения, так как на ее пути глубокий овраг, сообщил ранее начальник департамента геологии Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили.