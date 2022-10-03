https://sputnik-georgia.ru/20221003/opasnost-skhoda-opolznya-bliz-tbilisi---spetsialisty-predprinyali-mery-270986887.html

Опасность схода оползня близ Тбилиси – специалисты приняли меры

Опасность схода оползня близ Тбилиси – специалисты приняли меры

Специалисты укрепили оползневую зону неподалеку от грузинской столицы 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T12:54+0400

2022-10-03T12:54+0400

2022-10-03T15:00+0400

грузия

новости

мераб гаприндашвили

тбилиси

германия

австрия

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259807499_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_edc18d46723365b0a66d72c3b6487b08.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Завершились противооползневые работы на участке дороги Лиси-Мухатцкаро-Мсхалдиди (Мцхетский район) близ Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".Оползневые процессы на склоне у дороги Лиси-Мсхалдиси активизировались 30 июня 2021 года, из-за чего указанный участок дороги был закрыт. Ширина трещины за сутки увеличилась и составила два метра, глубина – 3 метра. Объем образовавшейся массы – 18-20 тысяч кубических метров. Площадь – от 3 500 до 4 000 кв. метров.Работы по укреплению склона были профинансированы из местного бюджета. Стоимость проекта превысила 5 миллионов лари (более 1,7 миллиона долларов).Вместе с грузинскими специалистами в работах принимали участие специалисты из Германии и Австрии.Изучение возможной траектории движения оползневой массы показало, что она не представляет опасности для населения, так как на ее пути глубокий овраг, сообщил ранее начальник департамента геологии Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

германия

австрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, мераб гаприндашвили, тбилиси, германия, австрия, национальное агентство окружающей среды