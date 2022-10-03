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ОПЕК+ обсудит вопрос о сокращении добычи нефти

ОПЕК+ обсудит вопрос о сокращении добычи нефти

Окончательное решение о размере сокращения добычи не будет принято раньше встречи министров альянса 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки на заседании в Вене 5 октября, сообщает агентство Blommberg.Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав альянса пройдет 5 октября в формате офлайн в Вене. Это заседание пройдет в таком формате впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире.По словам делегатов, окончательное решение о размере сокращения добычи не будет принято раньше встречи министров.Вашингтон хочет установить потолок цен на российскую нефть >>Ранее сообщалось, что члены ОПЕК+ начали обсуждать дополнительное сокращение добычи на ноябрь, и оно "вероятно". В частности, члены ОПЕК+ сосредоточены на сокращении от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре - сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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