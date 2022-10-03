https://sputnik-georgia.ru/20221003/proverka-sostoyaniya-neimuschikh-semey-v-gruzii-prodolzhaetsya-kogo-proveryayut-270962328.html
Проверка состояния неимущих семей в Грузии продолжается: кого проверяют?
Проверка состояния неимущих семей в Грузии продолжается: кого проверяют?
В Грузии наличие статуса социально незащищенной семьи зависит от количества баллов, начисляемых при проверке благосостояния семьи 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T07:01+0400
2022-10-03T07:01+0400
2022-10-03T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Грузии после завершения моратория на проверку благосостояния неимущих семей проверяют только те семьи, на которые поступают жалобы, говорится в сообщении Агентства социального обслуживания Минздрава страны.В Грузии наличие статуса соцнезащищенной семьи зависит от количества баллов, начисляемых при проверке благосостояния семьи. Все семьи, получившие статус, после проходят повторные проверки для его подтверждения. В марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 на повторную проверку был введен мораторий до 1 мая этого года.Статус социально незащищенной семьи в зависимости от числа баллов дает право на получение ряда льгот от государства, в том числе и материальной помощи.Кроме того, лица со статусом пользуются льготами на оплату коммунальных услуг, на проезд в общественном транспорте, на медицинское обслуживание. Они также имеют право на пользование муниципальными столовыми и другую целевую помощь от государства.Всего, по данным на 1 августа 2022 года, в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны.Размер финансовой помощи соцнезащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, социальная сфера в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, агентство социального обслуживания грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, социальная сфера в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, агентство социального обслуживания грузии
Проверка состояния неимущих семей в Грузии продолжается: кого проверяют?
В Грузии наличие статуса социально незащищенной семьи зависит от количества баллов, начисляемых при проверке благосостояния семьи
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Грузии после завершения моратория на проверку благосостояния неимущих семей проверяют только те семьи, на которые поступают жалобы, говорится в сообщении Агентства социального обслуживания Минздрава страны.
В Грузии наличие статуса соцнезащищенной семьи зависит от количества баллов, начисляемых при проверке благосостояния семьи. Все семьи, получившие статус, после проходят повторные проверки для его подтверждения. В марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 на повторную проверку был введен мораторий до 1 мая этого года.
"В настоящее время продолжается проверка социально-экономического положения только тех семей, которые обратились за первичной или повторной проверкой в орган администрирования соцпомощи, в агентство соцобслуживания, а также поэтапная проверка тех семей, в отношении которых поступили жалобы", - говорится в сообщении агентства.
Статус социально незащищенной семьи в зависимости от числа баллов дает право на получение ряда льгот от государства, в том числе и материальной помощи.
Кроме того, лица со статусом пользуются льготами на оплату коммунальных услуг, на проезд в общественном транспорте, на медицинское обслуживание. Они также имеют право на пользование муниципальными столовыми и другую целевую помощь от государства.
Всего, по данным на 1 августа 2022 года, в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны.
Размер финансовой помощи соцнезащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.