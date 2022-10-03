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https://sputnik-georgia.ru/20221003/sudebnaya-reforma-v-gruzii--rabota-nad-strategiey-zavershilas-270992290.html
Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась
Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась
В документе отмечается, что необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию грузинского правосудия 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T15:27+0400
2022-10-03T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Стратегия и план действий судебной реформы в Грузии были разработаны рабочей парламенткой группой, и в этом процессе приняли участие представители общественности, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам и руководитель рабочей группы Анри Оханашвили.Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.По его словам, стратегия и план действия судебной реформы основывается на документе из 200 страниц под названием "Институциональное развитие грузинского правосудия в 2013-2021 годах", разработанной правящей партией "Грузинской мечта – демократическая Грузия"."Институциональное развитие грузинского правосудия должно было стать основой для планирования наших дальнейших шагов по развитию грузинского правосудия. Именно этот документ и является базой данной стратегии", – подчеркнул Оханашвили.В документе отмечается, что необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию грузинского правосудия, поскольку еще остаются вызовы, решение которых существенно способствовало бы повышению качества правосудия на пути вступления Грузии в Евросоюз.В документе выделены такие вызовы, как:Согласно плану действия, рабочая группа продолжает работать над законодательными поправками, которые, по словам Оханашвили, будут представлены законодательному органу и инициированы до 1 ноября. Кроме того, законодательные изменения также будут представлены Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ.Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.Между тем, судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, анри оханашвили, тбилиси, украина, молдова, грузинская мечта, европейский суд по правам человека, высший совет юстиции
политика, грузия, новости, анри оханашвили, тбилиси, украина, молдова, грузинская мечта, европейский суд по правам человека, высший совет юстиции

Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась

15:27 03.10.2022 (обновлено: 15:30 03.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerСуд над Саакашвили. Сторонники ЕНД и Тбилисский городской суд
Суд над Саакашвили. Сторонники ЕНД и Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В документе отмечается, что необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию грузинского правосудия
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Стратегия и план действий судебной реформы в Грузии были разработаны рабочей парламенткой группой, и в этом процессе приняли участие представители общественности, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам и руководитель рабочей группы Анри Оханашвили.
Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.

"Этот документ разработан с широкой вовлеченностью, с участием как профессиональных кругов, так и Народного защитника. Мы также получили дополнительные предложения от неправительственных организаций… В нем отражен целый ряд предложений, в том числе предложения от членов группы", – заявил Оханашвили на брифинге.

По его словам, стратегия и план действия судебной реформы основывается на документе из 200 страниц под названием "Институциональное развитие грузинского правосудия в 2013-2021 годах", разработанной правящей партией "Грузинской мечта – демократическая Грузия".
"Институциональное развитие грузинского правосудия должно было стать основой для планирования наших дальнейших шагов по развитию грузинского правосудия. Именно этот документ и является базой данной стратегии", – подчеркнул Оханашвили.
В документе отмечается, что необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию грузинского правосудия, поскольку еще остаются вызовы, решение которых существенно способствовало бы повышению качества правосудия на пути вступления Грузии в Евросоюз.
В документе выделены такие вызовы, как:
1.
Обеспечение оптимальной численности судей и должностных лиц судов для выполнения поставленных задач и обязанностей в разумные сроки и поддержания высокого качества деятельности;
2.
Сокращение потока дел в суде и решение проблемы переполненности суда, для чего необходимо разработать и продвигать альтернативные способы разрешения споров как в сторону арбитража, так и медиации;
3.
Повышение качества обоснования судебных решений и дальнейшее содействие профессиональному развитию судей и судебных работников;
4.
Совершенствование механизмов внедрения подходов Европейского суда по правам человека;
5.
Усиление гарантий социальной защиты судей;
6.
Дальнейшая разработка вопросов, связанных с прозрачностью правосудия;
7.
Дальнейшее усиление доверия к суду путем повышения информированности общества и коммуникации с ним, улучшение механизмов предотвращения дезинформации, направленной на дискредитацию суда;
8.
Дальнейшее укрепление суда присяжных;
9.
Расширение практики использования электронных средств в судебных процессах;
10.
Улучшение материально-технической и технологической базы, внедрение новых услуг;
11.
Обеспечение полностью адаптированной среды для людей с ограниченными возможностями, а также создание соответствующей среды с учетом наилучших интересов ребенка;
12.
Улучшение услуг переводчиков, чтобы защита права на справедливое судебное разбирательство было обеспечено надлежащим образом;
13.
Усиление Высшей школы юстиции для надлежащей подготовки соответствующего количества судей-стажеров, что необходимо для беспрепятственного проведения процесса назначения судей на должности судей бессрочно с 1 января 2025 года;
14.
Целесообразно, с учетом действующих норм Конституции Грузии, регламентом парламента Грузии, в правиле избрания парламентом членов, не являющихся судьями Высшего совета юстиции, определить обязанность заслушивать кандидата в члены совета на публичном заседании комитета;
15.
Целесообразно усовершенствовать и улучшить отдельные вопросы, связанные с правилом избрания судей Высшего совета юстиции. В частности, целесообразно при избрании Конференцией судей Грузии судьи в члены Высшего совета юстиции предоставить кандидату в члены совета возможность изложить свои взгляды перед Конференцией судей;
16.
Конституционный суд Грузии своим решением от 2019 года признал неконституционным нормативное содержание определенных норм законодательства, которые исключают обнародование в качестве публичной информации полных текстов судебных актов, полученных в результате открытого судебного заседания.

"Соответственно, целесообразно осуществить соответствующие законодательные изменения, которые обеспечат соответствие закона с Конституцией Грузии и с теми подходами, которые изложены в данном решении Конституционного суда", – заявил Оханашвили.

Согласно плану действия, рабочая группа продолжает работать над законодательными поправками, которые, по словам Оханашвили, будут представлены законодательному органу и инициированы до 1 ноября. Кроме того, законодательные изменения также будут представлены Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ.
Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем, судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.
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