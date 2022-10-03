Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась
15:27 03.10.2022 (обновлено: 15:30 03.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerСуд над Саакашвили. Сторонники ЕНД и Тбилисский городской суд
© photo: Sputnik / Stringer
В документе отмечается, что необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию грузинского правосудия
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Стратегия и план действий судебной реформы в Грузии были разработаны рабочей парламенткой группой, и в этом процессе приняли участие представители общественности, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам и руководитель рабочей группы Анри Оханашвили.
Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
"Этот документ разработан с широкой вовлеченностью, с участием как профессиональных кругов, так и Народного защитника. Мы также получили дополнительные предложения от неправительственных организаций… В нем отражен целый ряд предложений, в том числе предложения от членов группы", – заявил Оханашвили на брифинге.
По его словам, стратегия и план действия судебной реформы основывается на документе из 200 страниц под названием "Институциональное развитие грузинского правосудия в 2013-2021 годах", разработанной правящей партией "Грузинской мечта – демократическая Грузия".
"Институциональное развитие грузинского правосудия должно было стать основой для планирования наших дальнейших шагов по развитию грузинского правосудия. Именно этот документ и является базой данной стратегии", – подчеркнул Оханашвили.
В документе отмечается, что необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию грузинского правосудия, поскольку еще остаются вызовы, решение которых существенно способствовало бы повышению качества правосудия на пути вступления Грузии в Евросоюз.
В документе выделены такие вызовы, как:
1.Обеспечение оптимальной численности судей и должностных лиц судов для выполнения поставленных задач и обязанностей в разумные сроки и поддержания высокого качества деятельности;
2.Сокращение потока дел в суде и решение проблемы переполненности суда, для чего необходимо разработать и продвигать альтернативные способы разрешения споров как в сторону арбитража, так и медиации;
3.Повышение качества обоснования судебных решений и дальнейшее содействие профессиональному развитию судей и судебных работников;
4.Совершенствование механизмов внедрения подходов Европейского суда по правам человека;
5.Усиление гарантий социальной защиты судей;
6.Дальнейшая разработка вопросов, связанных с прозрачностью правосудия;
7.Дальнейшее усиление доверия к суду путем повышения информированности общества и коммуникации с ним, улучшение механизмов предотвращения дезинформации, направленной на дискредитацию суда;
8.Дальнейшее укрепление суда присяжных;
9.Расширение практики использования электронных средств в судебных процессах;
10.Улучшение материально-технической и технологической базы, внедрение новых услуг;
11.Обеспечение полностью адаптированной среды для людей с ограниченными возможностями, а также создание соответствующей среды с учетом наилучших интересов ребенка;
12.Улучшение услуг переводчиков, чтобы защита права на справедливое судебное разбирательство было обеспечено надлежащим образом;
13.Усиление Высшей школы юстиции для надлежащей подготовки соответствующего количества судей-стажеров, что необходимо для беспрепятственного проведения процесса назначения судей на должности судей бессрочно с 1 января 2025 года;
14.Целесообразно, с учетом действующих норм Конституции Грузии, регламентом парламента Грузии, в правиле избрания парламентом членов, не являющихся судьями Высшего совета юстиции, определить обязанность заслушивать кандидата в члены совета на публичном заседании комитета;
15.Целесообразно усовершенствовать и улучшить отдельные вопросы, связанные с правилом избрания судей Высшего совета юстиции. В частности, целесообразно при избрании Конференцией судей Грузии судьи в члены Высшего совета юстиции предоставить кандидату в члены совета возможность изложить свои взгляды перед Конференцией судей;
16.Конституционный суд Грузии своим решением от 2019 года признал неконституционным нормативное содержание определенных норм законодательства, которые исключают обнародование в качестве публичной информации полных текстов судебных актов, полученных в результате открытого судебного заседания.
"Соответственно, целесообразно осуществить соответствующие законодательные изменения, которые обеспечат соответствие закона с Конституцией Грузии и с теми подходами, которые изложены в данном решении Конституционного суда", – заявил Оханашвили.
Согласно плану действия, рабочая группа продолжает работать над законодательными поправками, которые, по словам Оханашвили, будут представлены законодательному органу и инициированы до 1 ноября. Кроме того, законодательные изменения также будут представлены Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ.
Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем, судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.