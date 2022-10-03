https://sputnik-georgia.ru/20221003/sudebnaya-reforma-v-gruzii--rabota-nad-strategiey-zavershilas-270992290.html

Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась

Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась

В документе отмечается, что необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию грузинского правосудия 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T15:27+0400

2022-10-03T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Стратегия и план действий судебной реформы в Грузии были разработаны рабочей парламенткой группой, и в этом процессе приняли участие представители общественности, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам и руководитель рабочей группы Анри Оханашвили.Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.По его словам, стратегия и план действия судебной реформы основывается на документе из 200 страниц под названием "Институциональное развитие грузинского правосудия в 2013-2021 годах", разработанной правящей партией "Грузинской мечта – демократическая Грузия"."Институциональное развитие грузинского правосудия должно было стать основой для планирования наших дальнейших шагов по развитию грузинского правосудия. Именно этот документ и является базой данной стратегии", – подчеркнул Оханашвили.В документе отмечается, что необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию грузинского правосудия, поскольку еще остаются вызовы, решение которых существенно способствовало бы повышению качества правосудия на пути вступления Грузии в Евросоюз.В документе выделены такие вызовы, как:Согласно плану действия, рабочая группа продолжает работать над законодательными поправками, которые, по словам Оханашвили, будут представлены законодательному органу и инициированы до 1 ноября. Кроме того, законодательные изменения также будут представлены Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ.Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.Между тем, судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анри оханашвили, тбилиси, украина, молдова, грузинская мечта, европейский суд по правам человека, высший совет юстиции