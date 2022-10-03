https://sputnik-georgia.ru/20221003/syn-pervogo-prezidenta-gruzii-otsenil-pravlenie-gruzinskoy-mechty-270983406.html

Сын первого президента Грузии оценил правление "Грузинской мечты"

Сын первого президента Грузии оценил правление "Грузинской мечты"

Десять лет назад "Грузинская мечта" стала во главе Грузии, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения" 03.10.2022, Sputnik Грузия

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звиад гамсахурдия

георгий гамсахурдия

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за 10-летний период своего правления принесла стране мир и развитие, заявил сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия – полицейский атташе, полковник Георгий Гамсахурдия.Десять лет назад 1 октября 2012 года "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы и стала во главе Грузии, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения".Среди главных реформ последних лет эксперты называют реформу здравоохранения, которая обеспечила доступ к медицинским услугам всем слоям общества, активное осуществление инфраструктурных проектов, которые дали возможность расшить экономические возможности и нормализацию отношений с Россией, благодаря которым грузинская продукция вернулась на российский рынок, и Грузия увеличила объемы экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, звиад гамсахурдия, георгий гамсахурдия, грузинская мечта