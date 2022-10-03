https://sputnik-georgia.ru/20221003/syn-pervogo-prezidenta-gruzii-otsenil-pravlenie-gruzinskoy-mechty-270983406.html
Сын первого президента Грузии оценил правление "Грузинской мечты"
Сын первого президента Грузии оценил правление "Грузинской мечты"
Десять лет назад "Грузинская мечта" стала во главе Грузии, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения" 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T11:11+0400
2022-10-03T11:11+0400
2022-10-03T11:13+0400
грузия
политика
новости
звиад гамсахурдия
георгий гамсахурдия
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24277/91/242779152_347:196:1999:1125_1920x0_80_0_0_b1939bae8b0fd6697afa9a5951fcc6c2.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за 10-летний период своего правления принесла стране мир и развитие, заявил сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия – полицейский атташе, полковник Георгий Гамсахурдия.Десять лет назад 1 октября 2012 года "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы и стала во главе Грузии, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения".Среди главных реформ последних лет эксперты называют реформу здравоохранения, которая обеспечила доступ к медицинским услугам всем слоям общества, активное осуществление инфраструктурных проектов, которые дали возможность расшить экономические возможности и нормализацию отношений с Россией, благодаря которым грузинская продукция вернулась на российский рынок, и Грузия увеличила объемы экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24277/91/242779152_732:183:1999:1133_1920x0_80_0_0_9ce50dd92162639f98df8dfa652a0ed1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, звиад гамсахурдия, георгий гамсахурдия, грузинская мечта
грузия, политика, новости, звиад гамсахурдия, георгий гамсахурдия, грузинская мечта
Сын первого президента Грузии оценил правление "Грузинской мечты"
11:11 03.10.2022 (обновлено: 11:13 03.10.2022)
Десять лет назад "Грузинская мечта" стала во главе Грузии, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за 10-летний период своего правления принесла стране мир и развитие, заявил сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия – полицейский атташе, полковник Георгий Гамсахурдия.
Десять лет назад 1 октября 2012 года "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы и стала во главе Грузии, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения".
"Если и есть что-то главное, что мы можем вывести за эти последние 10 лет, то это мир и развитие. Гражданский мир – это факт. Это 10 лет мира, это 10 лет развития, это 10 лет экономической стабильности", – заявил Гамсахурдия в эфире телеканала "Имеди".
Среди главных реформ последних лет эксперты называют реформу здравоохранения, которая обеспечила доступ к медицинским услугам всем слоям общества, активное осуществление инфраструктурных проектов, которые дали возможность расшить экономические возможности и нормализацию отношений с Россией, благодаря которым грузинская продукция вернулась на российский рынок, и Грузия увеличила объемы экспорта.