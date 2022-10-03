https://sputnik-georgia.ru/20221003/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-3-do-9-oktyabrya-270982631.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 9 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 9 октября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает преимущественно солнечная погода 03.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков в Тбилиси на этой неделе тепло и временами облачно, небольшие осадки в столицу Грузии ожидаются лишь к концу недели.В понедельник, 3 октября, в столице в первой половине дня будет преимущественно облачная погода, однако во второй половине погода в Тбилиси будет ясной. Температура воздуха составит плюс 25 градусов. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 8:13.Во вторник, 4 октября, в Тбилиси утром будет преимущественно облачная погода, а днем солнечно. Восход солнца будет в 07:00. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 26 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:38.В среду, 5 октября, в Тбилиси сохранится ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 07:01. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 29 градусов. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:36.В четверг, 6 октября, в столице Грузии будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 07:02. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 18 градусов, а днем столбик поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:35.В пятницу, 7 октября, в Тбилиси будет облачно, но без осадков. Восход солнца будет в 07:03. Минимальная температура воздуха ночью будет 16 градусов, а днем потеплеет максимум 23 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:33.В субботу, 8 октября, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 07:04. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, днем воздух прогреется максимум до 24 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:31.В воскресенье, 9 октября, в столице Грузии погода будет облачной, ожидается слабый дождь. Восход солнца будет в 07:05. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов. Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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