https://sputnik-georgia.ru/20221003/v-ssha-bushuet-uragan-ian--chislo-zhertv-dostiglo-87-chelovek-270983684.html

В США бушует ураган "Иан" – число жертв достигло 87 человек

В США бушует ураган "Иан" – число жертв достигло 87 человек

83 человека погибли в штате Флорида и четыре человека – в штате Северная Каролина 03.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Число жертв урагана "Иан" в США увеличилось до 87 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.Ранее сообщалось о 77 жертвах стихийного бедствия. Как сообщается, 83 человека погибли в штате Флорида и четыре человека – в штате Северная Каролина, куда ураган переместился после удара по побережью штата Южная Каролина в пятницу.В пятницу президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана".Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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