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В США бушует ураган "Иан" – число жертв достигло 87 человек
В США бушует ураган "Иан" – число жертв достигло 87 человек
83 человека погибли в штате Флорида и четыре человека – в штате Северная Каролина 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Число жертв урагана "Иан" в США увеличилось до 87 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.Ранее сообщалось о 77 жертвах стихийного бедствия. Как сообщается, 83 человека погибли в штате Флорида и четыре человека – в штате Северная Каролина, куда ураган переместился после удара по побережью штата Южная Каролина в пятницу.В пятницу президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана".Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, в мире, джо байден, флорида, сша, тбилиси, nbc news
В США бушует ураган "Иан" – число жертв достигло 87 человек
11:35 03.10.2022 (обновлено: 11:44 03.10.2022)
83 человека погибли в штате Флорида и четыре человека – в штате Северная Каролина
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik.
Число жертв урагана "Иан" в США увеличилось до 87 человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал NBC News.
Ранее сообщалось о 77 жертвах стихийного бедствия.
"По меньшей мере 87 подтвержденных смертей, причиной которых стал ураган, зарегистрированы во Флориде и Северной Каролине", – говорится в сообщении телеканала.
Как сообщается, 83 человека погибли в штате Флорида и четыре человека – в штате Северная Каролина, куда ураган переместился после удара по побережью штата Южная Каролина в пятницу.
В пятницу президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина в связи с приближением "Иана".
Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.