В Тбилиси назвали новых почетных граждан столицы

"Тбилиси и его многовековая история стоят на людях, осознающих ответственность, полных профессионализма, труда и любви к стране. Я счастлив, что рядом с нами много таких людей, и сегодня имею честь еще раз поблагодарить их за то, что они делают, делают и будут делать в будущем для нашего города", - сказал Каха Каладзе.