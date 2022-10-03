В Тбилиси назвали новых почетных граждан столицы
© photo: Sputnik / StringerПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил символический ключ от города и сертификат 20 жителям столицы
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Церемония награждения почетных тбилисцев 2022 состоялась во Дворе государственных церемоний, в рамках празднования Дня города - Тбилисоба.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил символический ключ от города и сертификат 20 жителям столицы.
"Тбилиси и его многовековая история стоят на людях, осознающих ответственность, полных профессионализма, труда и любви к стране. Я счастлив, что рядом с нами много таких людей, и сегодня имею честь еще раз поблагодарить их за то, что они делают, делают и будут делать в будущем для нашего города", - сказал Каха Каладзе.
В этом году звания "почетного гражданина Тбилиси" удостоились
Демна Гвасалия - дизайнер;
Шалва Амонашвили - ученый, преподаватель, психолог;
Тенгиз Арчвадзе - актер;
Тариэль Чантурия - переводчик, поэт;
Джемал Гаганидзе - актер;
Мераб Кокочашвили - кинорежиссер, преподаватель;
Миндия Угрехелидзе - юрист;
Вахтанг Джавахадзе - поэт, писатель, переводчик ;
Джемал Сепиашвили - композитор;
Бадри Вадачкория - журналист, фотохудожник;
Гурам Бекая - физиолог, ученый;
Илия Херодинашвили - инженер, ученый;
Лаура Иашвили - музыкант, пианист;
Реваз Асатиани - инженер-строитель;
Вахтанг Давитая - архитектор, преподаватель;
Мая Готуа - аллерголог, иммунолог;
Ван Байбурт - политик, журналист;
Хасан Хасанов - азербайджанский дипломат;
Элизабет Сомбарт - французская пианистка.
Эльдар Шенгелая - режиссер.
За музыкальное оформление вечера отвечал оркестр мэрии Тбилиси "Биг Бэнд". Празднование дня города в этом году выпало на 1 и 2 октября.