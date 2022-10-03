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Выборы президента в Бразилии - победителя определит второй тур
Выборы президента в Бразилии - победителя определит второй тур
Второй тур выборов президента в Бразилии запланирован на 30 октября 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T16:34+0400
2022-10-03T16:34+0400
2022-10-03T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Бразильцы изберут президента страны во втором туре, в который вышли действующий лидер Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил Высший избирательный суд страны.Первый тур голосования в Бразилии прошел 2 октября. Для победы в первом туре нужно было набрать свыше 50%. Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не набрали и 1% голосов.Второй тур выборов президента в Бразилии запланирован на 30 октября.
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в мире, новости, политика, бразилия, выборы
в мире, новости, политика, бразилия, выборы
Выборы президента в Бразилии - победителя определит второй тур
Второй тур выборов президента в Бразилии запланирован на 30 октября
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Бразильцы изберут президента страны во втором туре, в который вышли действующий лидер Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил Высший избирательный суд страны.
Первый тур голосования в Бразилии прошел 2 октября. Для победы в первом туре нужно было набрать свыше 50%.
После подсчета 97,45% голосов, впереди экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с 47,93%, за ним идет действующий глава государства Жаир Болсонару с 43,63% голосов.
Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не набрали и 1% голосов.
Второй тур выборов президента в Бразилии запланирован на 30 октября.