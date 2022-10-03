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Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии передали сельскохозяйственную технику
Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии передали сельскохозяйственную технику
Власти Грузии пытаются содействовать проведению сельскохозяйственных работ 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T16:11+0400
2022-10-03T16:11+0400
2022-10-03T16:11+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Вынужденно перемещенным лицам и экомигрантам в Грузии передали сельскохозяйственную технику – тракторы с ручным управлением получили 107 человек, из них 86 – в регионе Шида Картли, сообщает пресс-служба региональной администрации Шида Картли.Технику передало Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии. Главная цель проекта – содействовать вынужденным переселенцам и экомигрантам в проведении сельскохозяйственных работ.На церемонии передачи техники присутствовал заместитель госуполномоченного в Шида Картли Абел Абесадзе и и. о. директора агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Ираклий Мхеидзе.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шида картли, тбилиси
грузия, новости, общество, шида картли, тбилиси
Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии передали сельскохозяйственную технику
Власти Грузии пытаются содействовать проведению сельскохозяйственных работ
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Вынужденно перемещенным лицам и экомигрантам в Грузии передали сельскохозяйственную технику – тракторы с ручным управлением получили 107 человек, из них 86 – в регионе Шида Картли, сообщает пресс-служба региональной администрации Шида Картли.
Технику передало Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии. Главная цель проекта – содействовать вынужденным переселенцам и экомигрантам в проведении сельскохозяйственных работ.
На церемонии передачи техники присутствовал заместитель госуполномоченного в Шида Картли Абел Абесадзе и и. о. директора агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Ираклий Мхеидзе.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.