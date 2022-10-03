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"Ядерную войну нельзя выиграть" – МИД Китая призвал стороны к сдержанности

"Ядерную войну нельзя выиграть" – МИД Китая призвал стороны к сдержанности

Китай считает, что все стороны "должны сохранять спокойствие и сдержанность" 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T11:59+0400

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2022-10-03T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Раздувание угрозы ядерной войны не поможет разрядить обстановку на Украине, а лишь подольет масла в огонь, Пекин призывает все стороны к сдержанности и поддержке дипломатических усилий по урегулированию, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Китай считает, что "все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и вместе продвигать деэскалацию ситуации".Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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