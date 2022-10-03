https://sputnik-georgia.ru/20221003/yaponiya-namerena-zaklyuchit-mirnyy-dogovor-s-rossiey-270987429.html

Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T13:23+0400

2022-10-03T13:23+0400

2022-10-03T13:23+0400

в мире

новости

россия

фумио кисида

япония

токио

ссср

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/07/260329054_0:313:2761:1866_1920x0_80_0_0_e0be2307bc0f0994c76978c27e020643.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Премьер-министр Фумио Кисида Японии заявил о намерении страны придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, передает РИА Новости.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

япония

токио

ссср

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, россия, фумио кисида, япония, токио, ссср, политика