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Япония намерена заключить мирный договор с Россией
Япония намерена заключить мирный договор с Россией
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T13:23+0400
2022-10-03T13:23+0400
2022-10-03T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Премьер-министр Фумио Кисида Японии заявил о намерении страны придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, передает РИА Новости.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, фумио кисида, япония, токио, ссср, политика
в мире, новости, россия, фумио кисида, япония, токио, ссср, политика
Япония намерена заключить мирный договор с Россией
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik.
Премьер-министр Фумио Кисида Японии заявил о намерении страны придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, передает РИА Новости
.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
"Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", — сказал Кисида на открытии внеочередной, 210-й сессии парламента.
В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.