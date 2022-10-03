https://sputnik-georgia.ru/20221003/yom-kippur-2022-chto-nuzhno-i-nelzya-delat-evreyam-v-sudnyy-den-270991542.html

Йом Киппур 2022: что нужно и нельзя делать евреям в Судный день

Йом Киппур 2022: что нужно и нельзя делать евреям в Судный день

Йом Киппур – день поста и отпущения грехов евреи отмечают 10-го Тишрея, первого месяца еврейского календаря 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T14:58+0400

2022-10-03T14:58+0400

2022-10-03T15:00+0400

справки

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По григорианского календарю Судный день в 2022-м выпадает на 5 октября, но как и все еврейские торжества его начнут отмечать накануне после захода солнцаЙом Киппур завершает десять дней покаяния, во время которых Всевышний вершит судьбы людей на предстоящий год. Отсчитывают эти дни от еврейского Нового года – Рош а-Шана, который в этом году наступил 26 сентября.В Судный день евреи стараются искупить грехи и духовно очиститься, чтобы встретить Йом Киппур внутренне подготовленными.Что нужно и нельзя делать евреям в Йом Киппур или Судный день, читайте в Sputnik Грузия.Пост в Судный деньВ Судный день нельзя есть и пить. Пост начинается за полчаса до захода солнца в канун Йом Киппур и завершается через сутки с наступлением вечера – верующие около 25 часов воздерживаются от еды и питья.Накануне Йом Киппур, примерно за час до захода солнца, устраивают последнюю обильную трапезу перед постом – на стол подают бульон с "креплах" (пельмени), символизирующий подношения в Иерусалимском Храме.Пост обычно соблюдают все, кроме беременных женщин, больных и детей до 12-13 лет (девочки начинают поститься с 12 лет). Одеваются в Йом Киппур в белое – символ чистоты.Пост в Судный день соблюдают также многие светские евреи, обычно не соблюдающие другие религиозные законы.Что нужно и нельзя делатьВ Израиле в Судный день нельзя работать, поэтому сообщение с внешним миром как воздушное, так и морское в это время прекращается.Учреждения и предприятия внутри страны в этот день не работают, а также магазины и рестораны. В Йом Киппур прерывают трансляции местные радио- и телеканалы, останавливается транспорт, включая частный.В Судный день, по религиозным предписаниям, нельзя носить кожаную обувь, тратить деньги, умываться, пользоваться косметикой и вступать в супружеские отношения.В Судный день нельзя делать домашнюю работу, поэтому хозяйки готовят различные блюда до наступления Йом Киппур.В Йом Киппур нужно желать друг другу "легкого поста" (цом каль) и "хорошей записи" в Книге Жизни – "гмар хатима това".Перед Судным днем нужно попросить прощения у всех, кого обидели словом или делом. По традиции евреи прощение сначала просят у людей, а затем у Бога, так как считается, что Господь прощает человека после того, как его простили люди.Перед Йом Киппур окунаются в ритуальный бассейн (микву) и делают добрые дела, в том числе раздают пожертвования.Как отмечаютВ Йом Киппур в синагоге, где собираются все евреи, проводят пять служб и читают молитвы, специально созданные для Судного дня. Первую службу, которая продолжается около двух часов, проводят вечером.Четыре службы проводят на следующей день. Они плавно переходят одна в другую и в конце трубят в духовой музыкальный инструмент из бараньего рога (шофар) и молящиеся восклицают: "В будущем году в Иерусалиме!"Евреи, пожелав друг другу счастливого года, расходятся по домам, где возносят небольшую молитву – "гавдала", и устраивают праздничную трапезу, радуясь прощению.На стол подают различные блюда – жаркое из мяса или домашней птицы, салаты, свежие фрукты, сладкие цимесы (десертное блюдо еврейской кухни), медовый пирог и компот.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки