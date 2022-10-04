https://sputnik-georgia.ru/20221004/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-mesyats-271028587.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за месяц

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за месяц

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в грузинской столице 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T17:41+0400

2022-10-04T17:41+0400

2022-10-04T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинские медики из 35 719 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последний месяц, в Тбилиси зафиксировали 19 610 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:С начала пандемии в стране зафиксировано 1 792 109 случаев инфицирования. За последний месяц в Грузии от коронавируса выздоровели 43 189 человек.За последний месяц из-за осложнений, вызванных коронавирусом скончались 20 пациентов.Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опубликовал данные случаев коронавируса и по неделям.В частности, с 1 сентября 9 сентября включительно было выявлено 11 582 случая коронавируса. Из них выздоровели 13 065, скончались пять. Показатель положительности за семь дней составил 16%, отмечают в центре.С 8 сентября до 14 сентября включительно в стране выявили 9 206 случаев коронавируса, из них 10 989 выздоровели, скончались пять. Показатель положительности за семь дней составил 15%.С 15 сентября до 21 сентября включительно, в Грузии выявили 7 664 случая коронавируса, из них 9 989 человек выздоровели, скончались четыре пациента. Показатель положительности за семь дней составил 12%.С 22 сентября до 28 сентября включительно в Грузии выявили 5 755 случаев коронавируса. Из них выздоровели 8 223, скончались четверо, показатель положительности за семь дней составил 10%.Центр по контролю заболеваний опубликовал и данные от 29 сентября до 30 сентября. За день в Грузии было выявлено 1 512 случаев, из них выздоровели 923 человека, скончались два пациента. Показатель положительности за семь дней составил на тот момент 8%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, имерети, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19