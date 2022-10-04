https://sputnik-georgia.ru/20221004/den-v-shkole---nedelyu-v-posteli-271027844.html

День в школе - неделю в постели

День в школе - неделю в постели

С наступлением осени и началом учебного года в Грузии можно смело объявлять сезон вирусов и гриппа открытым 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T17:01+0400

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Родители реагируют на каждый чих любимого чада и буквально встречают своих детей со школы с градусниками. Объявленная Минздравом вакцинация против гриппа не пользуется большой популярностью, поэтому дети учатся по графику "день в школе - неделю в постели".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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