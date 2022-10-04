https://sputnik-georgia.ru/20221004/ekspert-o-padenii-krupneyshikh-evropeyskikh-bankov-i-priblizhenii-finansovogo-krizisa-271011530.html
Эксперт о падении крупнейших европейских банков и приближении финансового кризиса
Эксперт о падении крупнейших европейских банков и приближении финансового кризиса
В интервью "Sputnik на русском" валютный эксперт Александр Егоров рассказал о приближающемся финансовом кризисе и крахе европейской банковской системы 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T15:07+0400
2022-10-04T15:07+0400
2022-10-04T15:07+0400
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кризис
экономика
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Ранее стало известно, что стоимость акций одних из крупнейших банков Европы Credit Suisse и Deutsche Bank достигли рекордных минимумов. Таким образом, этим финансовым структурам грозит банкротство. Если правительства Германии и Швейцарии не подключатся к их спасению, то по цепочке также могут рухнуть и другие европейские банки. Эксперт считает, что следствием этих проблем стала инфляция и политика печатания денег, а также токсичность евро как валюты. Кроме того, Егоров объяснил, как России действовать в условиях назревающего кризиса и на что бросить основные силы, чтобы получить выгоду от ситуации.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, кризис, экономика, видео
мультимедиа, видео, кризис, экономика, видео
Эксперт о падении крупнейших европейских банков и приближении финансового кризиса
В интервью "Sputnik на русском" валютный эксперт Александр Егоров рассказал о приближающемся финансовом кризисе и крахе европейской банковской системы
Ранее стало известно, что стоимость акций одних из крупнейших банков Европы Credit Suisse и Deutsche Bank достигли рекордных минимумов.
Таким образом, этим финансовым структурам грозит банкротство. Если правительства Германии и Швейцарии не подключатся к их спасению, то по цепочке также могут рухнуть и другие европейские банки. Эксперт считает, что следствием этих проблем стала инфляция и политика печатания денег, а также токсичность евро как валюты.
Кроме того, Егоров объяснил, как России действовать в условиях назревающего кризиса и на что бросить основные силы, чтобы получить выгоду от ситуации.