https://sputnik-georgia.ru/20221004/glava-nauchnogo-i-arkheologicheskogo-issledovatelskogo-tsentra-dmanisi-nayden-mertvym-271011791.html

Глава научного и археологического исследовательского центра Дманиси найден мертвым

Глава научного и археологического исследовательского центра Дманиси найден мертвым

Специалисты пытаются выяснить причину и обстоятельства смерти Киладзе 04.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Главу научного и археологического исследовательского центра Дманиси Гочу Киладзе нашли мертвым.По распространившейся информации, тело молодого мужчины нашли на территории центра, передает телекомпания "Рустави 2".На странице мужчины в соцсети друзья и знакомые пишут комментарий и не могут поверить в произошедшее.О том, что стало причиной смерти Киладзе, пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

дманиси

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