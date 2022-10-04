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Глава научного и археологического исследовательского центра Дманиси найден мертвым
Глава научного и археологического исследовательского центра Дманиси найден мертвым
Специалисты пытаются выяснить причину и обстоятельства смерти Киладзе 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T10:22+0400
2022-10-04T10:22+0400
2022-10-04T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Главу научного и археологического исследовательского центра Дманиси Гочу Киладзе нашли мертвым.По распространившейся информации, тело молодого мужчины нашли на территории центра, передает телекомпания "Рустави 2".На странице мужчины в соцсети друзья и знакомые пишут комментарий и не могут поверить в произошедшее.О том, что стало причиной смерти Киладзе, пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, дманиси, грузия, преступность в грузии
происшествия, новости, дманиси, грузия, преступность в грузии
Глава научного и археологического исследовательского центра Дманиси найден мертвым
10:22 04.10.2022 (обновлено: 12:01 04.10.2022)
Специалисты пытаются выяснить причину и обстоятельства смерти Киладзе
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Главу научного и археологического исследовательского центра Дманиси Гочу Киладзе нашли мертвым.
По распространившейся информации, тело молодого мужчины нашли на территории центра, передает телекомпания "Рустави 2
".
На странице мужчины в соцсети друзья и знакомые пишут комментарий и не могут поверить в произошедшее.
О том, что стало причиной смерти Киладзе, пока не сообщается.