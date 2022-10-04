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Грузинская модель впервые приняла участие в показе Chanel
Грузинская модель впервые приняла участие в показе Chanel
Матильда появилась на показе коллекции Chanel весна-лето 2023, проходившем в рамках Недели моды в Париже 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T16:37+0400
2022-10-04T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Модель Матильда Гварлиани предстала на показе Chanel, тем самым став первой грузинской манекенщицей, принявшей участие в показе этого Дома моды.Матильда появилась на показе коллекции Chanel весна-лето 2023, проходившем в рамках Недели моды в Париже.Последние два года для Матильды выдались продуктивными и успешными. Девушка сотрудничала с другими известными брендами, участвовала в рекламных кампаниях Emporio Armani и Polo Ralph Lauren, а в мае также появилась на модном показе Louis Vuitton.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии - Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, культура, париж, chanel, модель, модельный бизнес
Грузинская модель впервые приняла участие в показе Chanel
Матильда появилась на показе коллекции Chanel весна-лето 2023, проходившем в рамках Недели моды в Париже
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Модель Матильда Гварлиани предстала на показе Chanel, тем самым став первой грузинской манекенщицей, принявшей участие в показе этого Дома моды.
Матильда появилась на показе коллекции Chanel весна-лето 2023, проходившем в рамках Недели моды в Париже.
Последние два года для Матильды выдались продуктивными и успешными. Девушка сотрудничала с другими известными брендами, участвовала в рекламных кампаниях Emporio Armani и Polo Ralph Lauren, а в мае также появилась на модном показе Louis Vuitton.
Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).
На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии - Look Modéls Managemént.