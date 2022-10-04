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Грузинские дзюдоисты едут на чемпионат мира в Ташкент
Грузинские дзюдоисты едут на чемпионат мира в Ташкент
Грузинские дзюдоисты получили благословение от Католикоса-Патриарха перед отъездом в Ташкент 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо готовится принять участие в чемпионате мира в Ташкенте, который пройдет с 6-13 октября.В чемпионате мира в Узбекистане примут участие 577 спортсменов из 85 стран (311 мужчин и 266 женщин).Состав сборной Грузии на чемпионат мира:Мужчины: Лухум Чхвимиани (60 кг), Важа Маргвелашвили (66 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (90 кг), Варлам Липартелиани и Илья Суламанидзе (100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг).Женщины: Этер Липартелиани (57 кг), София Сомхишвили (+78 кг).Перед вылетом сборной Грузии в Ташкент дзюдоисты получили благословение от Католикоса - Патриарха Всея Грузии Илии II.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, лухум чхвимиани, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, ташкент, узбекистан, чемпионат мира
грузия, спорт, новости, лухум чхвимиани, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, ташкент, узбекистан, чемпионат мира
Грузинские дзюдоисты едут на чемпионат мира в Ташкент
Грузинские дзюдоисты получили благословение от Католикоса-Патриарха перед отъездом в Ташкент
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо готовится принять участие в чемпионате мира в Ташкенте, который пройдет с 6-13 октября.
В чемпионате мира в Узбекистане примут участие 577 спортсменов из 85 стран (311 мужчин и 266 женщин).
Состав сборной Грузии на чемпионат мира:
Мужчины: Лухум Чхвимиани (60 кг), Важа Маргвелашвили (66 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (90 кг), Варлам Липартелиани и Илья Суламанидзе (100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг).
Женщины: Этер Липартелиани (57 кг), София Сомхишвили (+78 кг).
Перед вылетом сборной Грузии в Ташкент дзюдоисты получили благословение от Католикоса - Патриарха Всея Грузии Илии II.