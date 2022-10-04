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Из Турции в Грузию пытались ввезти десятки тысяч контрабандных сигарет
Из Турции в Грузию пытались ввезти десятки тысяч контрабандных сигарет
Во время проверки граждан разных стран в целом выявили 29 560 незадекларированных сигарет 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T18:01+0400
2022-10-04T18:01+0400
2022-10-04T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Незадекларированные сигареты изъяты грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница - ред.), сообщает Служба доходов Грузии.С 3 сентября до 4 октября включительно на ТПП "Сарпи" были пресечены факты попытки ввоза контрабандных сигарет, отмечают в Службе доходов.Во время проверки граждан разных стран в целом выявили 29 560 незадекларированных сигарет. Согласно Таможенному кодексу Грузии, у правонарушителей отобрали продукцию. Им в качестве штрафа пришлось заплатить тысячу лари (порядка 350 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тпп "сарпи"
грузия, новости, происшествия, тпп "сарпи"
Из Турции в Грузию пытались ввезти десятки тысяч контрабандных сигарет
Во время проверки граждан разных стран в целом выявили 29 560 незадекларированных сигарет
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Незадекларированные сигареты изъяты грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница - ред.), сообщает Служба доходов Грузии.
С 3 сентября до 4 октября включительно на ТПП "Сарпи" были пресечены факты попытки ввоза контрабандных сигарет, отмечают
в Службе доходов.
Во время проверки граждан разных стран в целом выявили 29 560 незадекларированных сигарет. Согласно Таможенному кодексу Грузии, у правонарушителей отобрали продукцию. Им в качестве штрафа пришлось заплатить тысячу лари (порядка 350 долларов).