https://sputnik-georgia.ru/20221004/iz-turtsii-v-gruziyu-pytalis-vvezti-desyatki-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-271027309.html

Из Турции в Грузию пытались ввезти десятки тысяч контрабандных сигарет

Из Турции в Грузию пытались ввезти десятки тысяч контрабандных сигарет

Во время проверки граждан разных стран в целом выявили 29 560 незадекларированных сигарет 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Незадекларированные сигареты изъяты грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница - ред.), сообщает Служба доходов Грузии.С 3 сентября до 4 октября включительно на ТПП "Сарпи" были пресечены факты попытки ввоза контрабандных сигарет, отмечают в Службе доходов.Во время проверки граждан разных стран в целом выявили 29 560 незадекларированных сигарет. Согласно Таможенному кодексу Грузии, у правонарушителей отобрали продукцию. Им в качестве штрафа пришлось заплатить тысячу лари (порядка 350 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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