https://sputnik-georgia.ru/20221004/kak-dolgo-v-gruzii-budet-pasmurnaya-pogoda-271015892.html

Как долго в Грузии будет пасмурная погода?

Как долго в Грузии будет пасмурная погода?

Нестабильная и дождливая погода продержится в Грузии до 10 октября 04.10.2022, Sputnik Грузия

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Грузии до 10 октября ожидается в основном дождливая погода, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха в дневное время составит +21...+26 градусов тепла. 5 октября в Восточной Грузии температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.В Тбилиси на этой неделе вечером и ночью ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем 5 октября достигнет +29...+31 градуса тепла. 6-7 октября она упадет до +25...+27 градусов, а 8-9 октября ожидается облачная погода, дождь и прохлада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды