https://sputnik-georgia.ru/20221004/kak-dolgo-v-gruzii-budet-pasmurnaya-pogoda-271015892.html
Как долго в Грузии будет пасмурная погода?
Как долго в Грузии будет пасмурная погода?
Нестабильная и дождливая погода продержится в Грузии до 10 октября 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T13:34+0400
2022-10-04T13:34+0400
2022-10-04T13:34+0400
погода
грузия
новости
восточная грузия
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/85/247648543_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7932ea7aa5454eec7aac1a7715748045.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Грузии до 10 октября ожидается в основном дождливая погода, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха в дневное время составит +21...+26 градусов тепла. 5 октября в Восточной Грузии температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.В Тбилиси на этой неделе вечером и ночью ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем 5 октября достигнет +29...+31 градуса тепла. 6-7 октября она упадет до +25...+27 градусов, а 8-9 октября ожидается облачная погода, дождь и прохлада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
восточная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/85/247648543_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0750d6366ac5f0bfc3228e5856ced965.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Как долго в Грузии будет пасмурная погода?
Нестабильная и дождливая погода продержится в Грузии до 10 октября
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Грузии до 10 октября ожидается в основном дождливая погода, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха в дневное время составит +21...+26 градусов тепла. 5 октября в Восточной Грузии температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.
В Тбилиси на этой неделе вечером и ночью ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем 5 октября достигнет +29...+31 градуса тепла. 6-7 октября она упадет до +25...+27 градусов, а 8-9 октября ожидается облачная погода, дождь и прохлада.