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https://sputnik-georgia.ru/20221004/kak-dolgo-v-gruzii-budet-pasmurnaya-pogoda-271015892.html
Как долго в Грузии будет пасмурная погода?
Как долго в Грузии будет пасмурная погода?
Нестабильная и дождливая погода продержится в Грузии до 10 октября 04.10.2022, Sputnik Грузия
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новости
восточная грузия
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Грузии до 10 октября ожидается в основном дождливая погода, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха в дневное время составит +21...+26 градусов тепла. 5 октября в Восточной Грузии температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.В Тбилиси на этой неделе вечером и ночью ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем 5 октября достигнет +29...+31 градуса тепла. 6-7 октября она упадет до +25...+27 градусов, а 8-9 октября ожидается облачная погода, дождь и прохлада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Как долго в Грузии будет пасмурная погода?

13:34 04.10.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой
Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Нестабильная и дождливая погода продержится в Грузии до 10 октября
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Грузии до 10 октября ожидается в основном дождливая погода, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха в дневное время составит +21...+26 градусов тепла. 5 октября в Восточной Грузии температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.
В Тбилиси на этой неделе вечером и ночью ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем 5 октября достигнет +29...+31 градуса тепла. 6-7 октября она упадет до +25...+27 градусов, а 8-9 октября ожидается облачная погода, дождь и прохлада.
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