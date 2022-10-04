https://sputnik-georgia.ru/20221004/kak-izmenilsya-obem-vneshnego-dolga-gruzii---novye-dannye-natsbanka-271030760.html

Как изменился объем внешнего долга Грузии - новые данные Нацбанка

Как изменился объем внешнего долга Грузии - новые данные Нацбанка

Внешний долг Грузии за второй квартал 2022 года вырос на 268,8 миллиона долларов 04.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 июня 2022 года составил 22,3 миллиарда долларов, что составляет 104,8% к ВВП, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал квартал текущего года общий внешний долг вырос на 268,8 миллиона долларов, в том числе на 662,3 миллиона долларов показатель вырос за счет операционных изменений, а снизился на 290,2 миллиона долларов за счет изменений курса, на 73,2 миллиона долларов - за счет изменения цен, и на 30,1 миллиона долларов - из-за других изменений.Из общего объема 10,2 миллиарда долларов приходится на долг государства (47,8% к ВВП), из которых 7,6 миллиарда долларов - долг правительства, 899,0 миллиона долларов - обязательства Нацбанка, 424,3 миллиона долларов и 1,3 миллиарда долларов - долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Инвестиции в Грузию выросли в два раза – новая статистика >>Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 5,6 миллиарда долларов, частных предприятий - 4,9 миллиарда долларов, долг между компаниями - 3,4 миллиарда долларов.Чистый долг Грузии на 30 июня 2022 года составил 13 миллиардов долларов (38% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,2 млрд долларов (29,2% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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