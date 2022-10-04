https://sputnik-georgia.ru/20221004/kak-khranit-malinu-na-zimu-vkusnye-i-poleznye-retsepty-271029361.html

Как хранить малину на зиму? Вкусные и полезные рецепты

Как хранить малину на зиму? Вкусные и полезные рецепты

Полакомиться малиной любят многие независимо от времени года, поэтому хозяйки стараются запастись этой вкусной и полезной ягодой на зиму. 04.10.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Вкусных рецептов хранения малины на зиму много, однако важно подобрать такой способ приготовления, чтобы сохранить в продукте витамины и другие полезные вещества.Sputnik Грузия подобрал вкусные и полезные рецепты хранения малины на зиму, которые помогут максимально сохранить аромат и пользу ягоды.Как хранить малину на зимуМалина максимально сохраняет свои полезные качества, если хранить ее на зиму без варки. Поэтому один из вкусных и полезных рецептов по хранению малины на зиму - это заморозка, при которой она сохраняет свой естественный вкус и аромат.Ягоды, перебранные и очищенные от остатков цветоножек, раскладывают на подносе в один слой и ставят в морозилку. Через пару часов малина становится твердой и ее пересыпают в порционные пластиковые контейнеры или целлофановые пакеты и хранят в морозильной камере.Заморозить малину можно с сахарным песком или медом. Для этого разложите малину в небольшие пластиковые контейнеры, чередуя ягоды со сладкими слоями. И герметично закрыв, заморозьте.Старинный рецепт хранения малины на зиму – сушка. Ягоды перебирают и сушат на открытом воздухе, в духовке, микроволновке или электросушилках. Из одного килограмма свежей малины получается не более 200 граммов сухой, что максимально экономит место при хранении и не требует особых условий.Малиновое пюреНаиболее популярный способ хранить малину на зиму без варки – это перетертые ягоды с сахарным песком. Малиновое пюре готовится в соотношении 1,5 килограмма сахара на килограмм малины. Однако даже такое количество сахара может не уберечь ценный продукт от брожения, поэтому его лучше хранить в холодильнике.Засыпаем малину сахаром и измельчаем при помощи блендера. При отсутствии такового, просто помешивайте массу деревянной ложкой, пока сахар не растает. При желании массу можно перетереть через сито.Затем перетертую малину раскладываем по заранее подготовленным (чисто вымытым и просушенным) банкам."Малина подшофе"Для приготовления этого вкусного рецепта вам понадобиться по одному килограмму малины и сахарного песка, а также 4-5 столовых ложек рома (желательно 80%). Вместо рома, по желанию, можно использовать водку или коньяк.Подготовленные ягоды уложите в широкий эмалированный таз слоем не более 5-6 см, засыпьте сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте под полотенцем. Смесь снова перемешайте через пару часов. Повторяйте эту процедуру через каждые 2-3 часа до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Затем добавьте алкогольный напиток и снова хорошо перемешайте.В предварительно простерилизованные и просушенные банки разложите готовый продукт, герметично закройте и поставьте в прохладное место.Полезные советыЯгоды малины нужно выбирать спелые, без признаков плесени и гнили.Перед заморозкой малину не моют, во всех других случаях купленные на рынке ягоды лучше помыть аккуратно, под слабым напором воды. А если есть насекомые, лучше замочить в подсоленной воде на 20 минут. Затем малину ополоснуть и подсушить на бумажном полотенце.Измельчать малину желательно деревянной ложкой или лопаткой, так как при соприкосновении с металлом теряются полезные свойства.Если хранить сушеную малину при комнатной температуре, в плотно закрытой сухой таре, то она два-три года не потеряет свои свойства.Материал подготовлен на основе открытых источников

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