https://sputnik-georgia.ru/20221004/kak-obrezat-i-peresadit-malinu-ukhod-za-kustarnikom-osenyu-271021559.html

Как обрезать и пересадить малину? Уход за кустарником осенью

Как обрезать и пересадить малину? Уход за кустарником осенью

Малина - вкусная и полезная ягода, поэтому многие садоводы разводят эту популярную ягодную культуру у себя на участке 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T19:44+0400

2022-10-04T19:44+0400

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справки

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Малина неприхотлива и особых усилий не требует, однако с годами размер ягод уменьшается, плодоношение скудеет, да и вкусовые качества ухудшаются.Чтобы сохранить сладкий вкус ягод малины и повысить ее урожайность, нужен правильный уход за кустарником – своевременно питать, обрезать и пересаживать.Когда сажать малину, как правильно обрезать кусты и пересадить ягодную культуру, читайте в Sputnik Грузия.Уход за кустарником осеньюОпытные садоводы предпочитают сажать или пересаживать малину осенью – примерно до конца октября, когда погода для этого более благоприятна.При этом нужно учесть, что от посадки саженцев до наступления морозов должно пройти около месяца, чтобы молодые кустики успели привыкнуть к почве до появления первых заморозков. Поэтому сроки посадки и пересадки малины зависят от климата в регионе.При соблюдении сроков и правил посадки малины осенью саженцы хорошо зимуют, а весной начинают быстро расти и намного опережают растения, посаженные весной. Пересаживать кустарник поздней осенью рискованно, так как плохо укоренившиеся саженцы могут зиму и не пережить.Малина светолюбива, поэтому прежде чем пересадить кустарник, нужно правильно подобрать место, чтобы растение получало необходимое количество освещения и влаги.Как пересадитьЗемлю, перед тем как пересадить кустик на новое место нужно взрыхлить и убрать сорняки. Затем извлечь осторожно кустик из грунта вместе с корневой системой и установить в готовую, предварительно удобренную ямку.Кусты малины опытные садоводы советуют сажать в специально подготовленные ямки, с глубиной 30-40 сантиметров и диаметром около 50-ти, предварительно добавив в них опилки и навоз. Не забудьте оставить расстояние между ямками - не менее полуметра.Пересадить осенью лучше наиболее мощные кусты с сильными корневыми отростками. Желательно, чтобы диаметр стебля был не менее одного сантиметра, и обрежьте его примерно на уровне одного метра от корней.Затем привяжите кустик малины к опоре и обильно полейте. Через три дня проведите мульчирование перегноем.Мульчирование заметно облегчает приспособление и рост кустарников, так как сохраняет влагу и мешает разрастанию капризных сорняков. Повторите процедуру перед заморозками.Как обрезатьОбязательная обрезка входит в уход за кустарником малины осенью - отплодоносившие двухлетние побеги обрежьте под корень, чтобы ненужные стебли растение зря не кормило.Обрезать нужно также слабые и очень молодые побеги – зиму они точно не перенесут. Однолетние побеги крупного саженца нужно обрезать на высоте одного метра. Крепкие, однолетние, но невысокие побеги обрезать осенью ненужно.Надлежащий уход за малиной – своевременно и правильно пересадить и обрезать кустарник осенью, порадует в сезон вкусными и полезными плодами.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки