https://sputnik-georgia.ru/20221004/koronavirus-v-gruzii-nedobrosovestnye-kliniki-vyplatyat-medrabotnikam-nadbavki-k-zarplate-271011916.html

Коронавирус в Грузии: недобросовестные клиники выплатят медработникам надбавки к зарплате

Коронавирус в Грузии: недобросовестные клиники выплатят медработникам надбавки к зарплате

Клиники в Грузии обяжут выплатить деньги, растраченные в период пандемии 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T10:42+0400

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зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Больницы в Грузии, участвующие в госпрограмме по борьбе с коронавирусом, обяжут выплатить надбавку к зарплате тем врачам и медсестрам, которым во время пандемии не выплатили должную сумму, заявил журналистам министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Надбавка к зарплате в рамках ковид-программы составляла 50%. Она действовала до апреля текущего года. Как отметил министр, с некоторыми клиниками ведомство ведет судебное разбирательство.Сотрудники Службы инспекции труда в 2021-2022 годах проверили 127 COVID-клиник Грузии и выявили различные нарушения. В 90 медучреждениях не дали надбавку к зарплате медперсоналу.Ранее глава минздрава Зураб Азарашвили заявил, что выделенные во время пандемии суммы были потрачены нецелесообразно. Министр здравоохранения начал проверку клиник. Служба аудита минздрава изучила работу клиник и выявила случаи присвоения денежных премии, выделенных государством врачам и медсестрам ковид-клиник.В начале октября 2020 года в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, включенным в управлении коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.Речь идет о клиниках Грузии, участвующих в госпрограмме всеобщего здравоохранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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