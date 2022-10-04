https://sputnik-georgia.ru/20221004/koronavirus-v-gruzii-nedobrosovestnye-kliniki-vyplatyat-medrabotnikam-nadbavki-k-zarplate-271011916.html
Коронавирус в Грузии: недобросовестные клиники выплатят медработникам надбавки к зарплате
Коронавирус в Грузии: недобросовестные клиники выплатят медработникам надбавки к зарплате
Клиники в Грузии обяжут выплатить деньги, растраченные в период пандемии 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T10:42+0400
2022-10-04T10:42+0400
2022-10-04T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Больницы в Грузии, участвующие в госпрограмме по борьбе с коронавирусом, обяжут выплатить надбавку к зарплате тем врачам и медсестрам, которым во время пандемии не выплатили должную сумму, заявил журналистам министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Надбавка к зарплате в рамках ковид-программы составляла 50%. Она действовала до апреля текущего года. Как отметил министр, с некоторыми клиниками ведомство ведет судебное разбирательство.Сотрудники Службы инспекции труда в 2021-2022 годах проверили 127 COVID-клиник Грузии и выявили различные нарушения. В 90 медучреждениях не дали надбавку к зарплате медперсоналу.Ранее глава минздрава Зураб Азарашвили заявил, что выделенные во время пандемии суммы были потрачены нецелесообразно. Министр здравоохранения начал проверку клиник. Служба аудита минздрава изучила работу клиник и выявила случаи присвоения денежных премии, выделенных государством врачам и медсестрам ковид-клиник.В начале октября 2020 года в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, включенным в управлении коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.Речь идет о клиниках Грузии, участвующих в госпрограмме всеобщего здравоохранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, зураб азарашвили
общество, грузия, новости, зураб азарашвили
Коронавирус в Грузии: недобросовестные клиники выплатят медработникам надбавки к зарплате
10:42 04.10.2022 (обновлено: 11:59 04.10.2022)
Клиники в Грузии обяжут выплатить деньги, растраченные в период пандемии
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Больницы в Грузии, участвующие в госпрограмме по борьбе с коронавирусом, обяжут выплатить надбавку к зарплате тем врачам и медсестрам, которым во время пандемии не выплатили должную сумму, заявил журналистам министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Надбавка к зарплате в рамках ковид-программы составляла 50%. Она действовала до апреля текущего года. Как отметил министр, с некоторыми клиниками ведомство ведет судебное разбирательство.
"В связи с ковидом мы работали по трем направлениям. Первое – это надбавка, которую государство выплатило медсестрам и врачам, и которую они должны были получить через клиники. Здесь были важные проблемы, и сегодня это доведено до минимума, если не ошибаюсь, осталось около 20 проблемных клиник", – заявил Азарашвили.
Сотрудники Службы инспекции труда в 2021-2022 годах проверили 127 COVID-клиник Грузии и выявили различные нарушения. В 90 медучреждениях не дали надбавку к зарплате медперсоналу.
Ранее глава минздрава Зураб Азарашвили заявил, что выделенные во время пандемии суммы были потрачены нецелесообразно. Министр здравоохранения начал проверку клиник. Служба аудита минздрава изучила работу клиник и выявила случаи присвоения денежных премии, выделенных государством врачам и медсестрам ковид-клиник.
В начале октября 2020 года в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, включенным в управлении коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.
Речь идет о клиниках Грузии, участвующих в госпрограмме всеобщего здравоохранения.