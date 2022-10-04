https://sputnik-georgia.ru/20221004/lavrov-zapad-dolzhen-ponyat-novuyu-realnost-271016359.html

Лавров: Запад должен понять новую реальность

Лавров: Запад должен понять новую реальность

Однако для Москвы не принципиально признание западных стран 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T13:51+0400

2022-10-04T13:51+0400

2022-10-04T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что было бы правильнее, если бы западные страны осознали новую реальность - вхождение новых регионов в состав России, хоть и для Москвы данное признание не принципиально.Совет Федерации Федерального Собрания РФ во вторник ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России.Дипломат привел в пример декларацию Генеральной ассамблеи, которая "четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны"."Режим Зеленского, а тем более - Порошенко, этим критериям не соответствовал", - сказал министр журналистам.Президент России Владимир Путин и руководители четырех регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Накануне документы ратифицировала Госдума.Согласно документам:Договоры вступают в силу в день ратификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, сергей лавров, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022