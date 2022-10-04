Лавров: Запад должен понять новую реальность
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
Однако для Москвы не принципиально признание западных стран
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что было бы правильнее, если бы западные страны осознали новую реальность - вхождение новых регионов в состав России, хоть и для Москвы данное признание не принципиально.
Совет Федерации Федерального Собрания РФ во вторник ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России.
"Абсолютно не принципиально. Конечно, правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность, которая была неизбежна", - цитирует Лаврова РИА Новости.
Дипломат привел в пример декларацию Генеральной ассамблеи, которая "четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны".
"Режим Зеленского, а тем более - Порошенко, этим критериям не соответствовал", - сказал министр журналистам.
Президент России Владимир Путин и руководители четырех регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Накануне документы ратифицировала Госдума.
Согласно документам:
границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;
до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;
в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;
российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России;
нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;
официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;
правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.
Договоры вступают в силу в день ратификации.