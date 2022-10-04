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Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации РФ на Украине
Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации РФ на Украине
Лукашенко отметил, что Беларусь помогает беженцам, лечит и кормит прибывающих в страну людей 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T18:21+0400
2022-10-04T18:21+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна участвует в спецоперации РФ на Украине, но не отправляет туда военных и никого не убивает.Глава белорусского государства проводит совещание по военной безопасности в Минобороны.Лукашенко отметил, что Беларусь помогает беженцам, лечит и кормит прибывающих в страну людей."Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", – заявил белорусский лидер.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, новости, александр лукашенко, украина, беларусь
в мире, политика, новости, александр лукашенко, украина, беларусь
Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации РФ на Украине
Лукашенко отметил, что Беларусь помогает беженцам, лечит и кормит прибывающих в страну людей
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна участвует в спецоперации РФ на Украине, но не отправляет туда военных и никого не убивает.
Глава белорусского государства проводит совещание по военной безопасности в Минобороны.
"Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", – цитирует белорусского лидера радио Sputnik.
Лукашенко отметил, что Беларусь помогает беженцам, лечит и кормит прибывающих в страну людей.
"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", – заявил белорусский лидер.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.